“Se llegó la hora que muchos esperaban”, así fue la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol en medio de polémicas

Con la frase “se llegó la hora que muchos esperaban”, Ricardo Roa se despidió este miércoles de la presidencia de Ecopetrol, en su última reuda de prensa ante medios de comunicación.
Cumplió, según sus propias cuentas, 39 meses y cinco días al frente de la petrolera más grande del país, cargo que consideró en 2022 y que entrega en medio de investigaciones penales, cuestionamientos de accionistas y una junta directiva dividida.
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Cabe recordar que Roa cerró su paso por Ecopetrol con sobresaltos. Por ejemplo, lo acompañarán dos procesos abiertos en la Fiscalía. El primero investiga una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa era gerente de esa campaña. La Fiscalía ya le imputó cargos y él se declaró inocente.
El segundo proceso lo señala por presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Roa habría favorecido intereses particulares relacionados con la compra de un apartamento en Bogotá y con decisiones contractuales posteriores, entre ellas presionas para favorecer la adjudicación de un proyecto de regasificación. El exdirectivo también niega estas acusaciones y anunció que ejercerá su defensa ante los jueces.
También durante su gestión, Ecopetrol acumuló 13 trimestres consecutivos de caída en sus utilidades y recibió tres rebajas de calificación crediticia. La tensión llegó hasta la última Asamblea de Accionistas, donde una parte del público le gritó “fuera” frente a las cámaras.
Roa ni siquiera alcanzó a completar su período formal, que se extendió hasta el 7 de agosto. Salió antes, y le tocó comunicar su saldo el mismo día en que entregó la carga en la oficina de personal de la compañía.