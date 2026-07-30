“Se llegó la hora que muchos esperaban”, así fue la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol en medio de polémicas

Con la frase “se llegó la hora que muchos esperaban”, Ricardo Roa se despidió este miércoles de la presidencia de Ecopetrol, en su última reuda de prensa ante medios de comunicación. Cumplió, según sus propias cuentas, 39 meses y cinco días al frente de la petrolera más grande del país, cargo que consideró en 2022 y que entrega en medio de investigaciones penales, cuestionamientos de accionistas y una junta directiva dividida. Siga leyendo: El legado de Ricardo Roa en Ecopetrol: 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos Cabe recordar que Roa cerró su paso por Ecopetrol con sobresaltos. Por ejemplo, lo acompañarán dos procesos abiertos en la Fiscalía. El primero investiga una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa era gerente de esa campaña. La Fiscalía ya le imputó cargos y él se declaró inocente. El segundo proceso lo señala por presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Roa habría favorecido intereses particulares relacionados con la compra de un apartamento en Bogotá y con decisiones contractuales posteriores, entre ellas presionas para favorecer la adjudicación de un proyecto de regasificación. El exdirectivo también niega estas acusaciones y anunció que ejercerá su defensa ante los jueces. También durante su gestión, Ecopetrol acumuló 13 trimestres consecutivos de caída en sus utilidades y recibió tres rebajas de calificación crediticia. La tensión llegó hasta la última Asamblea de Accionistas, donde una parte del público le gritó “fuera” frente a las cámaras. Roa ni siquiera alcanzó a completar su período formal, que se extendió hasta el 7 de agosto. Salió antes, y le tocó comunicar su saldo el mismo día en que entregó la carga en la oficina de personal de la compañía.

El balance de gestión en Ecopetrol que defendió Roa

Antes de irse, Roa quiso dejar su propia versión de los cuatro años que se dirigió a la petrolera. En su última rueda de prensa reivindicó una inversión total de US$20.400 millones durante su administración, de los cuales “el 77% fue al negocio tradicional de petróleo y gas y el 21% a proyectos de transición energética”, con el gas natural como eje de esa apuesta. Frente a las críticas por una supuesta parálisis en la búsqueda de nuevo petróleo, Roa respondió con una cifra: “US$1.670 millones invertidos en exploración durante sus cuatro años, con una tasa de éxito exploratorio del 43%”, la más alta en la historia de la compañía, y un índice de reposición de reservas de crudo del 91%. Sostuvo que la falta de nuevos contratos de exploración no dependía de Ecopetrol, sino de decisiones del Estado a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. En producción, el presidente saliente dio cifras que variaron entre sus distintas intervenciones del día. En un momento dijo haber recibido la empresa en 2022 con 709.000 barriles diarios y entregarla con 745.000 barriles diarios al cierre de 2025, con un pico de 746.000 barriles durante su gestión. Más tarde, en la misma jornada, citó otro dato: “Recibí con 729.000 barriles de petróleo equivalente al día y el entrego en 746.000 barriles de petróleo equivalente”, afirmó, y agregó que el primer trimestre de 2026 cerró en 723.000 barriles equivalentes diarios, la única cifra que coincidió en sus dos versiones. Según Roa, ese resultado corresponde al promedio de producción más alto de los últimos diez años, “con 738.000 barriles de petróleo equivalente por día”. Le puede interesar: Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio Roa también destacó el desempeño de Cenit, la filial de transporte, que según dijo registró en 2024 y 2025 los mejores resultados de su historia en generación de valor para el Grupo Ecopetrol. El volumen transportado prometió más de 1.100 millones de barriles en los últimos cuatro años, con un saldo diario de 1.114.000 barriles, el nivel más alto en siete años. En refinación, dijo que las plantas alcanzaron cargas cercanas a 450.000 barriles diarios y anunció que la estrategia de la compañía apuntará a priorizar combustibles y derivados de mayor valor, más que el volumen total refinado. Roa defendió también el aporte fiscal de la compañía. Entre 2022 y 2025, dijo, Ecopetrol transfirió $175 billones a la Nación entre impuestos, regalías y servicios públicos, con un promedio de más de $45 billones al año, una cifra que, según él, más que duplica la de los dos cuatrienios anteriores. En cuanto a la rentabilidad para los inversionistas, señaló que el ADR de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York, el certificado con el que la acción cotiza en ese mercado, pasó de US$12,89 a US$17 durante su administración, mientras que la acción de ISA subió de cerca de $18,900 a alrededor de $30,000.

La apuesta por unos resultados “extraordinarios”

Roa dejó para el final el dato que más expectativa genera en el mercado, los resultados financieros del primer semestre de 2026, que Ecopetrol presentará el próximo lunes 3 de agosto. Sin adelantar cifras puntuales, el saliente presidente enfatizó que “no van a ser excelentes, van a ser extraordinarios”, dijo sobre el comportamiento de los ingresos, el Ebitda, la ganancia operativa de la empresa antes de descontar intereses, impuestos, depreciación y amortización, y la utilidad neta. Como referencia, citó los datos ya conocidos del primer trimestre del año, un Ebitda que creció 15% frente al mismo periodo de 2025 y una utilidad neta que aumentó 26% en los primeros tres meses del año. Advirtió, eso sí, que el desempeño financiero de la petrolera sigue dependiendo en buena parte del precio internacional del crudo Brent.

“No renuncié ni me echaron”: lo personal detrás de la salida

Además de las cifras, Roa también habló de sí mismo y de sus procesos judiciales. “Lo lamento, lo digo en público”, afirmó al reconocer que sus temas personales generan opacidad sobre lo que realmente pasaba en Ecopetrol. Se mostró conmovido al contar que ahora lo señalan en espacios públicos y dijo que tratará de resistir esos ataques. El directivo insistió en que no piensa salir de Colombia y que responderá ante la justicia por los procesos que enfrenta. “Voy a estar aquí y voy a poner la cara”, dijo. Después de 40 años de trabajo continuo, la mayoría en el país y con episodios esporádicos fuera, anunció que ahora sí tomará las vacaciones que considerará merecer. Roa contó que en la junta directiva más reciente pidió permanecer unos días más en el cargo, para cerrar personalmente ese capítulo. Y fue enfático en aclarar los términos de su salida: “No renuncié ni me echaron”, dijo, en lo que describió como un acuerdo mutuo con la compañía. En contexto: Los $58.000 millones que pasaron por las cuentas de Ricardo Roa durante la campaña de Petro

Roa también se despidió de ISA

Roa se despidió también de ISA, ya que hasta este 30 de julio hizo parte de la junta directiva de la compañía, la filial de energía del Grupo Ecopetrol. Ante los rumores sobre una posible venta, aclaró que “en ningún momento se ha expuesto deshacerse de uno de los activos más importantes y estratégicos del Grupo Ecopetrol para su diversificación”, dijo, aunque reconoció que se hizo un ejercicio de valoración sobre esos activos. En el mismo saldo, sin embargo, abrió la puerta a otro tipo de movimientos. “Hay que desinvertir en activos que no son tan estratégicos para la compañía, que pueden apalancar la transición energética”, afirmó. A su vez contó que, desde octubre del año pasado, Ecopetrol recibe manifestaciones de interés de empresarios e industrias de distintas partes del mundo por algunos activos del Grupo, aunque no reveló nombres de compañías ni de los activos en juego, por acuerdos de confidencialidad. Continúe leyendo: “Colombia sigue sin avanzar en energía eólica; hay 16 proyectos paralizados”: SER Colombia “Seguramente hay actores importantes en el país queriendo tener el control accionario y operativo y societario de ISA”. Y defendió el peso de esa filial dentro del Grupo, ya que genera el 18% de los ingresos, el 5% del Ebitda y el 5% de la utilidad neta de Ecopetrol, “nuestro principal motor para la transición energética”, según sus palabras. Insistió en que la valoración reciente hace parte de un ejercicio habitual, dado que ya se cumplen casi cinco años desde que Ecopetrol invirtió en ISA, tiempo suficiente, dijo, para revisar cómo se comportan sus números. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: