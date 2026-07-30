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Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad?

El rector de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde será el evento, dio detalles logísticos que van desde la ubicación y capacidad del lugar hasta la recepción de invitados internacionales.

  • Abelardo de la Espriella dejará a un lado la tradición de posesionarse en el Capitolio Nacional y lo hará en el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali. Foto: Colprensa/Cortesía
    Abelardo de la Espriella dejará a un lado la tradición de posesionarse en el Capitolio Nacional y lo hará en el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali. Foto: Colprensa/Cortesía
El Colombiano
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hace 6 horas
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La Universidad Santiago de Cali (USC), en la capital del Valle, se está preparando para recibir al presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, que irá para posesionarse en su auditorio principal, el Arena USC, un espacio cerrado.

La definición se dio tras un largo debate en el que se habló de tener el evento en Popayán, Cauca, o si se hacía en una guarnición militar, lo que generó polémica. Aparentemente, el Capitolio Nacional en Bogotá nunca fue una opción para el equipo del próximo primer mandatario.

“Estamos 'en funciones'”: así van los preparativos

Con respecto a las gestiones para tener todo listo en la USC, el rector de esa institución educativa, Carlos Andrés Pérez, dio algunos detalles y se refirió a que, por haber recibido la noticia apenas este 28 de julio, el tiempo apremia. “Esta gran noticia para la ciudad y la Universidad la recibimos antes de ayer, así que estamos, como se dice 'en funciones', para que todo salga lo mejor posible”, dijo Pérez a Blu Radio.

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El Arena USC tiene una capacidad aproximada para 2.600 personas, mientras hay una plazoleta continua con una pantalla de 18 x 10 metros para proyección, según dijo el rector. "Es posible (que tengamos invitados afuera). Ya dependerá, de acuerdo a las comitivas, lo que establecerá la organización del evento, si se requeriría este espacio", dijo.

Y agregó que el auditorio cuenta con otro en la parte superior, en el techo, para una capacidad adicional de 300 personas. “Muy posiblemente sí se requiera este espacio y tendremos que hacer algunas adecuaciones para lo que será la disposición de equipos de transmisión”.

Los retos de seguridad y la logística

Con respecto a la garantía de la seguridad en la Universidad y en su perímetro, Pérez dijo que “se está coordinando” y “se irá afinando”. Sin embargo, aclaró que ya hay avanzadas por todo el sitio; es decir, visitas y verificaciones previas.

Y reveló que, cuando el gobierno entrante tomó la decisión de hacer la posesión en Cali, en los diferentes consejos de seguridad regional se plantearon varias propuestas, entre las que surgió el auditorio de la Universidad.

”Aunque la arena es un sitio relativamente nuevo, de finales de 2024, ha tenido una gran trayectoria en eventos culturales, académicos y sociales. Y se cuenta con un apoyo en infraestructura de la universidad. Otra ventaja es que está sobre una arteria vehicular esencial que queda a pocos minutos del Batallón Pichincha y tiene facilidad de movilidad a diferentes partes de Cali”, explicó el rector.

En cuanto a si la institución educativa gana plata o no teniendo la posesión allí, se refirió a que “muy posiblemente” tendrán que contratar operadores logísticos.

Hora de la posesión de Abelardo de la Espriella

De los detalles de la ceremonia, dijo que la posesión será a las tres de la tarde, pero puede estar sujeto a cambios. “Pensaba que iba a ser en horas de la mañana pero me dijeron eso, y estoy en espera de lo específico de la agenda por la parte del protocolo”.

También comentó que este miércoles hubo una pequeña protesta frente al lugar, pero que solo eran diez manifestantes con consignas políticas. Por ahora, nada que altere el tema de orden público. El rector agregó que no podían establecer si provenían de la comunidad universitaria.

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En otros temas logísticos, Pérez expuso que la Universidad tiene dos niveles subterráneos de parqueaderos con capacidad para 740 vehículos, y se puede habilitar un ala adicional, de 420 espacios. Estos cuentan con ascensores que van directamente a las zonas donde se va a hacer la posesión, y con otros que pueden adaptarse para recibir las diferentes delegaciones.

Hasta ahora, se sabe de varios líderes internacionales que irán a Cali a la posesión; entre ellos, el rey de España, Felipe VI, el presidente argentino Javier Milei y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Por qué la posesión de Abelardo de la Espriella se hará en Cali y no en Bogotá?
El equipo del presidente electo descartó el Capitolio Nacional de Bogotá y evaluó sedes en Popayán y guarniciones militares, decantándose finalmente por el auditorio cubierto Arena USC en la capital del Valle del Cauca.
¿Cuál es el aforo y la capacidad del Arena USC para la posesión?
El auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali cuenta con capacidad para 2.600 personas bajo techo, un área superior para 300 personas adicionales y una plazoleta externa con pantalla gigante de 18x10 metros.
¿Qué mandatarios e invitados internacionales asistirán a la posesión?
Entre las delegaciones internacionales confirmadas para asistir al evento en Cali figuran el rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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