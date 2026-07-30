Ausencia laboral destapó el asesinato de una mujer dentro del baño de su casa en Itagüí

La ausencia de Arelis María Bertel Hernández a su trabajo se le hizo muy extraña a sus jefes y compañeros de trabajo, ya que no era recurrente que faltara al cumplimiento de sus labores como empleada de oficios varios. Después de varias horas de intentar contactarla, sus familiares fueron a su casa y se dieron cuenta que fue asesinada a puñaladas en el baño de su casa. El hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer, de 41 años, se registró sobre las 8:00 de la noche del pasado miércoles en la calle 39 con la carrera 49, en este barrio del barrio San José, de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. Lo encontraron luego de que su hija ingresara a la propiedad con apoyo de personal de una empresa de cerrajería.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección a los restos mortales de la mujer oriunda de Valencia, Córdoba, y allí encontraron con que tenía dos heridas de arma blanca, una en el abdomen y la restante en la espalda. Entérese: Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí Las primeras versiones señalarían a un hombre que habría ingresado con Arelis María sobre las 9:00 de la noche del pasado martes. Un par de horas más tarde, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, se vio a la persona salir de la vivienda y escapar con rumbo desconocido. Con base en estas evidencias, los investigadores judiciales avanzan en la identificación del señalado victimario para proceder con su captura y establecer si este hecho estaría relacionado con un feminicidio o con un intento de hurto.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, relató que “se encontraba una mujer dentro de una residencia con herida de arma blanca. Se activó la ruta de investigación con todas las autoridades pertinentes y las capacidades tecnológicas para dar con el paradero de esta persona”. Le puede interesar: Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín

Recompensa por información del caso

Así mismo, desde la Alcaldía de Itagüí anunció que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quién suministre información sobre el paradero de señalado responsable del asesinato de esta mujer.

La secretaria de Familia de Itagüí, Leidy Yohana Castaño Vanegas, aseguró que no había ninguna denuncia ni activación de rutas de protección por parte de la víctima ni de sus familiares en relación con alguna situación de vulnerabilidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Cómo está la situación de los feminicidios en Antioquia?

Con este asesinato son 70 las mujeres asesinadas en Antioquia, mientras que el año pasado se contabilizaban 66, de acuerdo con las autoridades departamentales. Se estima que el 45% de los casos tendrían relación con feminicidios.

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