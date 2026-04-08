El rol de las colombianas Liliana Villarreal y Diana Trujillo en la misión de la Nasa

Tras despegar la semana pasada, la misión Artemis II ya recorre su camino de regreso, marcando un nuevo capítulo en el retorno de la humanidad a la órbita lunar después de más de cinco décadas. Los cuatro astronautas de la Nasa completaron el sobrevuelo de la Luna y emprenden su regreso a la Tierra en un viaje que ya dejó hitos relevantes para la exploración espacial. A bordo de la cápsula Orion, desarrollada por Lockheed Martin, la tripulación alcanzó una distancia cercana a 252.756 millas desde el planeta, superando el récord establecido por la misión del Apolo 13 en 1970. Además, en su punto más cercano, la nave se ubicó a unas 4.067 millas de la superficie lunar, una proximidad que no se registraba desde hace más de 50 años y que vuelve a posicionar la carrera espacial en el centro de la agenda global.

En medio de este hito histórico, el talento colombiano juega un papel determinante en el desarrollo de la misión. Las ingenieras Liliana Villarreal y Diana Trujillo participan desde frentes estratégicos que hacen posible cada fase del viaje. Mientras Villarreal lidera las operaciones de aterrizaje y recuperación, encargándose de coordinar el regreso seguro de la nave y la tripulación tras el amerizaje, Trujillo tiene bajo su responsabilidad la coordinación tecnológica y operativa desde el centro de control, donde se toman decisiones en tiempo real que garantizan la seguridad del vuelo y el cumplimiento de la trayectoria. Su trabajo, desde la ingeniería y la operación, no solo respalda el éxito técnico de Artemis II, sino que también evidencia el creciente liderazgo de las mujeres en la industria aeroespacial y posiciona a Colombia como un actor relevante en uno de los proyectos más ambiciosos.

Diana Trujillo, ficha importante en la coordinación tecnológica

La ingeniera caleña Diana Trujillo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes dentro de l’a Nasa, tras una trayectoria que la llevó desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, hasta convertirse en Directora de Vuelo en el Centro Espacial Johnson. Su carrera, marcada por su paso en misiones de alto impacto como el Rover Perseverance en Marte, refleja un perfil técnico y de liderazgo que hoy la posiciona en el núcleo de las operaciones espaciales de la agencia y en la primera línea de decisiones estratégicas en misiones tripuladas. En la misión Artemis II, Trujillo tiene a su cargo la coordinación tecnológica del centro de control, siendo responsable de la toma de decisiones en tiempo real sobre la seguridad de la tripulación y el cumplimiento de la trayectoria lunar.

Su formación en ingeniería aeroespacial y su experiencia en operaciones críticas la han convertido en una de las voces clave durante el desarrollo de la misión, en la que cada decisión puede definir su éxito y marcar el rumbo de esta nueva etapa de la exploración espacial.

Liliana Villarreal, clave en el regreso seguro de Artemis