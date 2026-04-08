El rol de las colombianas Liliana Villarreal y Diana Trujillo en la misión de la Nasa

Tras despegar la semana pasada, la misión Artemis II ya recorre su camino de regreso, marcando un nuevo capítulo en el retorno de la humanidad a la órbita lunar después de más de cinco décadas. Los cuatro astronautas de la Nasa completaron el sobrevuelo de la Luna y emprenden su regreso a la Tierra en un viaje que ya dejó hitos relevantes para la exploración espacial.
A bordo de la cápsula Orion, desarrollada por Lockheed Martin, la tripulación alcanzó una distancia cercana a 252.756 millas desde el planeta, superando el récord establecido por la misión del Apolo 13 en 1970. Además, en su punto más cercano, la nave se ubicó a unas 4.067 millas de la superficie lunar, una proximidad que no se registraba desde hace más de 50 años y que vuelve a posicionar la carrera espacial en el centro de la agenda global.