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En vivo | Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

El seleccionado colombiano terminó tercero en las eliminatorias Suramericanas al Mundial 2026. Quedó detrás de Argentina y Ecuador.

  • El volante cucuteño James Rodríguez, quien cumplirá 35 años el próximo 12 de julio, será el capitán del seleccionado nacional en el torneo. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El volante cucuteño James Rodríguez, quien cumplirá 35 años el próximo 12 de julio, será el capitán del seleccionado nacional en el torneo. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 29 minutos
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La Selección Colombia de Néstor Lorenzo debutará en el Mundial Norteamérica 2026 el próximo 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán. El equipo nacional, que regresa a una Copa del Mundo después de 8 años (la última vez fue en Rusia 2018), dio a conocer la lista definitiva de convocados este lunes 25 de mayo del 2026 en una rueda de prensa que se realizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Esta es la lista de convocados:

Camilo Vargas
Álvaro Montero
David Ospina

Davinson Sánchez
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Willer Ditta
Daniel Muñoz
Santiago Arias
Johan Mojica
Deiver Machado

Richard Ríos
Jéfferson Lerma
KEvin Castaño
Juan Portilla

Gustavo Puerta
Jhon Arias
Jorge Carrascal
Juanfer Quintero
James Rodríguez
Jaminton Campaz

Juan Camilo Hernández
Luis Díaz
Luis Suárez
Carlos Gómez
Jhon Córdoba

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