En vivo | Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo debutará en el Mundial Norteamérica 2026 el próximo 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán. El equipo nacional, que regresa a una Copa del Mundo después de 8 años (la última vez fue en Rusia 2018), dio a conocer la lista definitiva de convocados este lunes 25 de mayo del 2026 en una rueda de prensa que se realizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.