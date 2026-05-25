Alerta en Meta y Guaviare por explosivos en caminos rurales que ponen en riesgo a campesinos y animales

A seis días de las elecciones del próximo 31 de mayo, las autoridades encendieron las alertas en zonas rurales de Meta y Guaviare por la presunta instalación de explosivos en carreteras, puentes, caminos veredales y otros pasos usados por comunidades campesinas.

La advertencia surge tras información de inteligencia que apunta a que integrantes de la estructura armada Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño, estarían ubicando artefactos explosivos improvisados en corredores rurales con el objetivo de afectar la movilidad y generar temor antes de la jornada electoral.

Según las autoridades, estos dispositivos representarían un riesgo para integrantes de la Fuerza Pública, civiles, campesinos, menores de edad y animales que transitan diariamente por esas zonas apartadas del país.

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De acuerdo con la información de la Fuerza de Tarea Omega, cerca de uno de los lugares donde fueron ubicados explosivos hay una casa donde viven dos adultos mayores y tres niños.

“Muy cerca de uno de los sitios donde fueron activados estos dispositivos explosivos improvisados, se encuentra ubicada una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad, situación que evidencia el desprecio de estos grupos armados organizados por la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas”, informó el Ejército.