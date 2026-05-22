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Lucho Díaz disputa en Berlín la final de la Pokal alemana: conozca la agenda de los cafeteros este fin de semana

El guajiro buscará, ante Stuttgart, su tercer título de temporada con el Bayern. Luis Suárez y Juanfer Quintero también juegan finales.

  • Luis Díaz ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern. Va por su tercer trofeo. FOTO: GETTY
    Luis Díaz ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern. Va por su tercer trofeo. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 23 minutos
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Después de 6 años, el Bayern Múnich vuelve a jugar una final de Copa de Alemania en el Olímpico de Berlín, toda una rareza teniendo en cuenta la dimensión del club Bávaro.

Luis Díaz, quien anotó en la semifinal del torneo ante Bayer Leverkusen, será parte del equipo que luchará por un nuevo título para el Gigante de Baviera. Este sábado 23 de mayo desde la 1:00 de la tarde, Lucho y el Bayern se enfrentan al Stuttgart por la final de la Pokal. Transmite ESPN. El guajiro ya le marcó a este mismo rival en la final de la Supercopa de Alemania el 18 de agosto de 2025. Si gana el Bayern, sumará su tercer título de la temporada.

Suárez quiere su primer título

El delantero samario Luis Javier Suárez enfrentará el domingo 24 de mayo al Torreense del colombiano Luis Quintero. El goleador de la Primeira Liga de Portugal nunca ha ganado un título como jugador profesional. Este domingo puede ser la primera vez que lo consiga con el Sporting de Lisboa. El partido será a las 11:15 a.m. con transmisión de WinSports.

Un duelo top en el Maracaná

Este sábado 23 de mayo desde las 7:00 p.m., el líder del Brasileirao, Palmeiras, con Jhon Arias, visitará a Flamengo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. En el equipo local estará Jorge Carrascal, que hace un buen papel en Libertadores.

Internacional con Rafael Santos Borré y Johan Carbonero visita a Vitoria (3:00 p.m.), Fluminense con Kevin Serna va a la cancha de Mirassol (5:00 p.m.) y Grêmio de Miguel Monsalve y José Enamorado juega ante Santos a las 5:00 p.m.

Definiciones en España e Italia

Este sábado 23 de mayo se define el fútbol español y todos los partidos se jugarán a las 2:00 p.m. Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa estarán en el Betis vs. Levante. Johan Mojica llega entre algodones para el Mallorca vs. Oviedo, partido clave para los baleares en búsqueda de la salvación.

Mientras tanto, Bologna juega hoy ante el campeón del Calcio, Inter de Milán (11:00 a.m.) y Jhon Lucumí tendrá minutos. Este domingo 24 de mayo, Torino con Duván Zapata quiere dejar a Juventus sin Champions en el derbi (1:45 p.m.), mientras que Yerry Mina buscará eliminar al Milán con el Cagliari, a la misma hora.

Juanfer y Castaño en la gran final del fútbol argentino

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño forman parte de los viajeros de River Plate para el partido ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempés. La final de la Liga de Argentina trae fantasmas del pasado, ya que fue Belgrano el equipo que hizo descender a River en 2011. El compromiso se jugará este domingo 24 de mayo a la 1:30 p.m.

Muñoz y lerma, con la cabeza en leipzig

El Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma recibe en Selhurst Park al campeón de la liga inglesa: el Arsenal de Mikel Arteta. Se espera que ambos equipos jueguen con equipo suplente o, como mínimo, un once mixto por ambos bandos. Esto debido a que Crystal Palace tiene la final de la Conference League en Leipzig ante Rayo Vallecano este miércoles 27 de mayo, y Arsenal juega el próximo sábado ante PSG la final de la Champions League.

La emoción de la última jornada en la Premier League pasa por el descenso, en el cual están involucrados dos equipos históricos: Tottenham y West Ham. Uno de los dos descenderá.

Lea también: Kevin Mier se luce con Cruz Azul en la final del Torneo Clausura en México

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