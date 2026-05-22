Lucho Díaz disputa en Berlín la final de la Pokal alemana: conozca la agenda de los cafeteros este fin de semana

Después de 6 años, el Bayern Múnich vuelve a jugar una final de Copa de Alemania en el Olímpico de Berlín, toda una rareza teniendo en cuenta la dimensión del club Bávaro.
Luis Díaz, quien anotó en la semifinal del torneo ante Bayer Leverkusen, será parte del equipo que luchará por un nuevo título para el Gigante de Baviera. Este sábado 23 de mayo desde la 1:00 de la tarde, Lucho y el Bayern se enfrentan al Stuttgart por la final de la Pokal. Transmite ESPN. El guajiro ya le marcó a este mismo rival en la final de la Supercopa de Alemania el 18 de agosto de 2025. Si gana el Bayern, sumará su tercer título de la temporada.