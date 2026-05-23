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Inadmiten a ‘Casey Red Beard’, extranjero que promovía paquetes turísticos con “un harén de mujeres” en Medellín

Conocido en redes sociales como “Casey Red Beard”, promocionaba fiestas en las que decía que “mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m”.

  • Un ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard” fue inadmitido en Colombia. Foto: Colprensa-redes sociales @RedBeardRants1
    Un ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard” fue inadmitido en Colombia. Foto: Colprensa-redes sociales @RedBeardRants1
Colprensa
hace 4 horas
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Un ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard” fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y retornado de inmediato a Miami, tras detectarse alertas vinculadas a la “presunta promoción de turismo con fines de explotación sexual, principalmente en Medellín”, informó Migración Colombia.

El control migratorio identificó anotaciones previas de la Regional Antioquia-Chocó de Migración, derivadas de denuncias públicas en años anteriores. Según las autoridades, el extranjero habría organizado fiestas privadas en apartamentos de Medellín dirigidas a ciudadanos extranjeros, ofreciendo alimentación y transporte a mujeres asistentes mediante un supuesto “Programa de Inmersión en Medellín” con tarifas en dólares que incluían cenas exclusivas, fiestas y excursiones.

“Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m.”, decía un mensaje publicado por Migración y atribuido a los presuntos organizadores de esas fiestas.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, afirmó que “la entidad no solo tiene rigor en el control migratorio, sino también capacidad en las verificaciones y en la toma de decisiones para combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con todos los elementos posibles”.

La funcionaria aseguró que seguirán “fortaleciendo los mecanismos de control para impedir el ingreso de personas que representen riesgos para la seguridad y la protección de las comunidades”.

En lo corrido de 2026, la entidad ha inadmitido cerca de 90 extranjeros en todo el territorio nacional por riesgos de explotación sexual y conductas asociadas a trata de personas, cifra que ya roza el total de 110 casos registrados durante todo 2025. Solo en Medellín superan los 60 procedimientos de inadmisión este año, frente a los 80 contabilizados en 2025.

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Federico Gutiérrez
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