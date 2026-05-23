Inadmiten a ‘Casey Red Beard’, extranjero que promovía paquetes turísticos con “un harén de mujeres” en Medellín

Un ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard” fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y retornado de inmediato a Miami, tras detectarse alertas vinculadas a la “presunta promoción de turismo con fines de explotación sexual, principalmente en Medellín”, informó Migración Colombia.
El control migratorio identificó anotaciones previas de la Regional Antioquia-Chocó de Migración, derivadas de denuncias públicas en años anteriores. Según las autoridades, el extranjero habría organizado fiestas privadas en apartamentos de Medellín dirigidas a ciudadanos extranjeros, ofreciendo alimentación y transporte a mujeres asistentes mediante un supuesto “Programa de Inmersión en Medellín” con tarifas en dólares que incluían cenas exclusivas, fiestas y excursiones.