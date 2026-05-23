Adultos deberían realizar entre 500 y 610 minutos semanales de ejercicio para reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos

Los adultos deberían intentar realizar entre 560 y 610 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa para lograr una reducción sustancial del riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según las conclusiones de un estudio observacional de la Universidad Politécnica de Macao, China, publicado en línea en el ‘British Journal of Sports Medicine’. Le puede interesar: Jonas Vingegaard ganó la etapa 14 del Giro de Italia y es nuevo líder; así les fue a Egan Bernal y a Éiner Rubio

Esto supone entre 3 y 4 veces más que la recomendación actual de salud pública de que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico de intensidad moderada a vigorosa, como caminar a paso ligero, correr o montar en bicicleta. En concreto, el estudio conocido este sábado 23 de mayo sugiere que las personas con menor condición física necesitan hacer un poco más de ejercicio que las personas con muy buena forma física para obtener los mismos beneficios cardiovasculares. De esta forma, los investigadores afirman que las recomendaciones actuales sobre ejercicio físico, que no se adaptan a las necesidades de todos, podrían tener que modificarse y sustituirse por objetivos personalizados según el nivel de condición física de cada persona. La aptitud cardiorrespiratoria varía considerablemente y es un importante indicador de la salud cardiovascular. Los investigadores señalan que una baja aptitud cardiorrespiratoria está fuertemente asociada con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura. Una forma sencilla de evaluar la aptitud cardiorrespiratoria es midiendo el VO2 máximo, que es la tasa máxima de oxígeno que el cuerpo consume y utiliza durante el ejercicio intenso. Esto mide la eficiencia con la que el corazón, los pulmones y los músculos suministran y utilizan el oxígeno. Los investigadores propusieron analizar cómo los niveles de ejercicio y la aptitud cardiorrespiratoria, medida mediante el VO2 máximo, afectaban al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El estudio incluyó datos de 17.088 personas que participaron en un estudio del Biobanco del Reino Unido entre 2013 y 2015. La edad promedio fue de 57 años, el 56% eran mujeres y el 96% eran blancos. Los participantes del estudio llevaron un dispositivo en la muñeca durante siete días consecutivos para registrar sus niveles habituales de ejercicio y completaron una prueba de ciclismo para medir su VO2 máximo estimado. En el análisis también se incluyeron datos sobre el hábito de fumar, el consumo de alcohol, la salud y la dieta percibidas, el índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial.