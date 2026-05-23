Adultos deberían realizar entre 500 y 610 minutos semanales de ejercicio para reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos

Los adultos deberían intentar realizar entre 560 y 610 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa para lograr una reducción sustancial del riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según las conclusiones de un estudio observacional de la Universidad Politécnica de Macao, China, publicado en línea en el ‘British Journal of Sports Medicine’.
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