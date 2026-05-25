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La Casa de la Convención en el Oriente antioqueño será restaurada: Rionegro destinó $81 millones

Las obras tardarán alrededor de un mes y contemplan la estabilización de la estructura y el mejoramiento de la cubierta.

  • En la Casa de la Convención funciona actualmente el museo histórico y el archivo municipal. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    En la Casa de la Convención funciona actualmente el museo histórico y el archivo municipal. FOTO Alcaldía de Rionegro.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 44 minutos
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Con una inversión de $81.999.648, la Alcaldía de Rionegro adelantará una intervención urgente para salvar la icónica Casa de la Convención ubicada en este municipio, considerada una de las joyas patrimoniales y culturales más importantes de Antioquia y el país.

Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de un mes, son para mitigar el deterioro crítico de la estructura y garantizar su conservación, tanto material como histórica.

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Esta sería apenas la primera de una serie de intervenciones en la Casa de la Convención de Rionegro. Con estos trabajos iniciales se prevé alcanzar un punto de estabilización en la construcción y frenar su resquebrajamiento, todo de modo preventivo. Después y dependiendo de lo requerido, se implementarán otras acciones definitivas para lograr una restauración completa.

“Estudios técnicos nos muestran que la Casa de la Convención tiene un daño estructural en su cubierta. Por ende, asumimos tareas de mitigación con un plan estratégico que permitirá conservar esa fachada mientras logramos llevar a cabo una intervención integral”, dijo Andrés Aristizábal, secretario de Infraestructura de Rionegro.

Por su parte, Isabel Cardona, secretaria de Cultura del municipio, precisó: “Hoy damos un paso para proteger la memoria de nuestro territorio y honrar ese legado de la libertad que nació entre estas paredes, porque conservar esta casa es también mantener viva esa esencia de Rionegro como un referente de libertad e histórico de la democracia de Colombia”.

Afectaciones principales de la Casa de la Convención

Este bien patrimonial padece de serios problemas que de a poco aumentaban el riesgo de colapso parcial o total de toda la estructura.

Si bien el deterioro se debe, en gran parte, a un desgaste natural por antigüedad, desde el 2023 y producto de las fuertes temporadas invernales en el departamento, los daños empezaron a ser más evidentes: filtraciones de agua, debilitamiento de estructuras de madera y bahareque, afectaciones en cubiertas y techos, desgaste de muros, presencia severa de termitas, entre otros reportes.

Las intervenciones que se habían logrado desde aquel entonces para conservar la Casa de la Convención habían sido mínimas, pues uno de los principales obstáculos radica en que este inmueble hace parte del patrimonio histórico nacional, y por ende cualquier intervención que se adelante allí debe cumplir estrictamente los procesos técnicos, además de contar con autorizaciones del Ministerio de Cultura y otras entidades de preservación patrimonial. Además, de acuerdo con la ley, es obligatorio diseñar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para intervenir cualquier bien cultural.

Ahora, con los nuevos trabajos que anunció la Alcaldía de Rionegro, se podrá desplegar todo un plan de acción a corto y mediano plazo para salvar la Casa de la Convención, y a la par conservar otros bienes patrimoniales del municipio como lo son la Concatedral de San Nicolás el Magno, el Palacio Municipal y el Museo de Arte Religioso.

Su importancia histórica

En esta casona colonial, declarada Bien de Interés Cultural de la Nación, fue donde se realizó la Convención de 1863 que dio origen a la Constitución de Rionegro y al nacimiento de los Estados Unidos de Colombia, uno de los hechos políticos más relevantes de la historia del país.

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Sus patios, corredores, muros de tapia y estructuras de madera son la clara representación de la arquitectura antioqueña. Actualmente funciona como archivo municipal y museo histórico, el cual tiene diversas salas temáticas dedicadas a la Constitución de 1863 y a personajes destacados de la historia regional, entre los que figura José María Córdova.

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