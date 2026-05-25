La Casa de la Convención en el Oriente antioqueño será restaurada: Rionegro destinó $81 millones

Con una inversión de $81.999.648, la Alcaldía de Rionegro adelantará una intervención urgente para salvar la icónica Casa de la Convención ubicada en este municipio, considerada una de las joyas patrimoniales y culturales más importantes de Antioquia y el país.

Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de un mes, son para mitigar el deterioro crítico de la estructura y garantizar su conservación, tanto material como histórica.

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Esta sería apenas la primera de una serie de intervenciones en la Casa de la Convención de Rionegro. Con estos trabajos iniciales se prevé alcanzar un punto de estabilización en la construcción y frenar su resquebrajamiento, todo de modo preventivo. Después y dependiendo de lo requerido, se implementarán otras acciones definitivas para lograr una restauración completa.

“Estudios técnicos nos muestran que la Casa de la Convención tiene un daño estructural en su cubierta. Por ende, asumimos tareas de mitigación con un plan estratégico que permitirá conservar esa fachada mientras logramos llevar a cabo una intervención integral”, dijo Andrés Aristizábal, secretario de Infraestructura de Rionegro.

Por su parte, Isabel Cardona, secretaria de Cultura del municipio, precisó: “Hoy damos un paso para proteger la memoria de nuestro territorio y honrar ese legado de la libertad que nació entre estas paredes, porque conservar esta casa es también mantener viva esa esencia de Rionegro como un referente de libertad e histórico de la democracia de Colombia”.