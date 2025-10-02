Luna llena de octubre: así se verá la superluna más brillante del año

El cielo nocturno tendrá en octubre un espectáculo especial. El 6 de este mes la Luna alcanzará su fase llena y lo hará coincidiendo con el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Esa combinación convierte al plenilunio en una superluna, más grande y más luminosa que de costumbre.
El fenómeno ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el perigeo, es decir, en la mínima distancia respecto a nuestro planeta, pues esa cercanía hace que la Luna pueda apreciarse hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en una luna llena promedio.
Aunque la diferencia de tamaño puede pasar inadvertida, el resplandor extra sí es evidente, especialmente en noches despejadas, cuando basta con salir a un balcón o a un parque para notar cómo la claridad proyecta sombras suaves en el suelo.