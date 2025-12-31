Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

El Ministerio de Hacienda publicó este miércoles 31 de diciembre el Decreto 1474, con el que adoptó medidas tributarias urgentes para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Las disposiciones impactan directamente a sectores de alto consumo como los licores, los juegos de azar y los cigarrillos. Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el IVA para los licores fuertes, pasará del 5% al 19%. La medida aplicará para bebidas como aguardiente, ron, whisky y brandy, las cuales además estarán sujetas al impuesto al consumo, fijado en una tarifa del 30% sobre el valor de la botella, lo que elevará de manera considerable el precio final para los consumidores.

Este es el resumen de los impuestos vigentes para este sector. FOTO: Cortesía Asobares

Le puede interesar: Gremio de bares en Antioquia advierte que costos laborales subirían hasta un 45% debido al alza del salario mínimo

¿Cómo quedaron los precios?

Beber saldrá caro de ahora en adelante, debido a que con la entrada en vigencia del decreto a partir del 1 de enero, una botella de aguardiente de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría pasar a valer aproximadamente $63.000. Los precios del ron también subirán: el valor de una botella de 750 ml podría ascender a $70.470, mientras que una botella de whisky, que hoy cuesta alrededor de $63.980, llegaría a costar cerca de $80.313. ¡Se salvó la cerveza! Esta no tendrá ajustes tributarios y mantendrá su régimen actual. De acuerdo con el ministro Ávila, el Gobierno considera que se trata de una bebida de alto consumo social, por lo que es la única excluida en este incremento.

Juegos de azar

Las medidas también alcanzan a los juegos de suerte y azar, para los cuales se fijó una tarifa del 19% de IVA, pero con un cambio técnico en la base gravable. El impuesto no se cobrará sobre el valor total de la apuesta, sino sobre los ingresos reales del operador, descontando previamente los premios pagados a los ganadores.

Nuevos precios de los cigarrillos

El decreto contempla un aumento significativo en el impuesto a los cigarrillos, cuyas cajetillas pasarán de pagar $2.100 a $11.200, una medida que también busca fortalecer el recaudo fiscal. Aunque el Gobierno defendió estas decisiones como necesarias para “estabilizar las finanzas públicas”, gremios de bares y establecimientos de entretenimiento nocturno rechazaron el incremento aludiendo a que no solo sería un golpe directo a las finanzas del sector, sino también un impacto fuerte para el bolsillo de los colombianos, que dejarán de consumir estos productos debido al incremento de precios.

Pronunciamiento de Asobares

La Asociación de Empresarios de Bares y Restaurantes (Asobares), rechazó el incremento y los decretos recientes que han afectado e impactado a la economía del sector. Según este gremio, una botella de whisky costará un 40% más. En dialogo con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia, explicó que el sector ya venía asumiendo un fuerte incremento en sus costos laborales tras la reforma que anticipó el inicio de la jornada nocturna que pasó de las 9:00 p. m. a las 7:00 p. m., lo que elevó los recargos nocturnos. A este panorama se suman estos nuevos decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, que aumentaron los impuestos a cervezas y licores, principal materia prima del sector. Según Valenzuela, estos tributos encarecerán los precios de los licores hasta en un 30%, presionando aún más la cadena de abastecimiento. Entérese: Asobares señala al Gobierno de estar “desconectado de la realidad” por subir impuestos a licores vía emergencia económica Además, con el nuevo salario mínimo, Asobares estima que los costos laborales totales podrían aumentar cerca de un 45%. “Es demasiado alto. Formalizar un empleo en este sector cada vez será más inviable. Va a ser cada vez más difícil que el que hoy está con un puesto informal se formalice. Y la potencialidad de que los empleos formales que tiene consolidado el sector o se pierdan definitivamente o se informalicen”, advirtió el dirigente gremial. El impacto, según Asobares, recaerá principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del sector. En Antioquia, el gremio agrupa cerca de 450 establecimientos, muchos de los cuales podrían enfrentar serias dificultades para sostener su operación en 2026.

La FLA rechazó la medida: incremento al precio para el consumidor llegará al 50%

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) reiteró su preocupación frente a los efectos que tendría la Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional sobre el sector de licores, al advertir que los nuevos impuestos representarían una carga tributaria de hasta el 90%, un escenario que calificó como insostenible para la industria y perjudicial para las finanzas regionales. Según la FLA, la medida impactaría de manera directa el precio final de los productos para los consumidores. De acuerdo con los cálculos de la empresa, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que actualmente paga por impuestos un valor de $17.500, pasaría a tributar cerca de $33.000, lo que representa un incremento cercano al 50% en el precio al consumidor. En el caso del Ron Medellín, el aumento sería del 48%. “Con esta medida, el Gobierno se está apropiando de recursos que deben ser destinados a la salud y la educación, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto general de la nación, lo cual va en detrimento de las finanzas de las regiones”, señaló Esteban Ramos, gerente de la FLA. Finalmente, la compañía advirtió que esta situación no solo pone en riesgo la estabilidad del sector, sino que también podría tener efectos adversos en la salud pública, al incentivar el consumo de licor adulterado, así como el contrabando, situaciones que terminarían afectando gravemente las finanzas del departamento.

Bloque de preguntas y respuestas