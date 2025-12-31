Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

El Ministerio de Hacienda publicó este miércoles 31 de diciembre el Decreto 1474, con el que adoptó medidas tributarias urgentes para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.
Las disposiciones impactan directamente a sectores de alto consumo como los licores, los juegos de azar y los cigarrillos.
Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el IVA para los licores fuertes, pasará del 5% al 19%.
La medida aplicará para bebidas como aguardiente, ron, whisky y brandy, las cuales además estarán sujetas al impuesto al consumo, fijado en una tarifa del 30% sobre el valor de la botella, lo que elevará de manera considerable el precio final para los consumidores.