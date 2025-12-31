Petro defiende alza del 23% del salario mínimo para 2026 y anuncia desindexación de precios por decreto

El aumento del salario mínimo para 2026 sigue en el debate económico y político. Tras los cuestionamientos por el incremento del 23%, el presidente Gustavo Petro salió a defender la medida y confirmó que la indexación de precios al salario mínimo vital se modificará por decreto, a través de una emergencia económica.
El mandatario reiteró que el decreto ya firmado deja el salario mínimo en $2.000.000, si se suma el subsidio de transporte, y rechazó las críticas que califican la decisión como populista o riesgosa para la economía.
