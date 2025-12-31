Caso UNGRD: jueza niega libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz

Una juez de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la juez 79 de control de garantías, quien concluyó que no se cumplen los requisitos legales para conceder la libertad bajo esta figura, debido a que aún no ha transcurrido el tiempo mínimo exigido por la ley.

De acuerdo con la funcionaria judicial, para que proceda la libertad por vencimiento de términos se requieren 240 días, plazo que no se ha completado en este caso. Según precisó, desde el inicio del conteo legal, el 24 de enero, han transcurrido apenas 158 días.