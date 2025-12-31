x

J Balvin y Residente se reconcilian: así fue el momento que cerró uno de los mayores choques del género urbano

Tras años de tensión pública, J Balvin y Residente confirman reconciliación a través de redes sociales.

  • J Balvin y Residente, los dos cantantes publicaron en su redes su reconciliación. FOTO: Tomada de Instagram.
El Colombiano
31 de diciembre de 2025
bookmark

J Balvin decidió cerrar el 2025, y un capítulo incómodo de su carrera musical, con la reconciliación con el cantante Residente, tras cuatro años de distanciamiento, indirectas y disputa.

Así lo dio a conocer a través de un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. Sin alardes ni indirectas, el artista paisa confirmó que la reconciliación con Residente ya es un hecho.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió Balvin en Instagram.

El mensaje dejó claro que no se trató de un gesto improvisado ni de una estrategia promocional, el reencuentro ocurrió lejos del ruido mediático, con conversación, escucha y tiempo como protagonistas.

Origen del conflicto entre J Balvin y Residente, cuando estalló la polémica

La disputa se remonta a octubre de 2021. En ese momento, J Balvin cuestionó públicamente a los Latin Grammy por, según él, no valorar de forma justa al género urbano. La respuesta de Residente fue inmediata y demoledora.

El exlíder de Calle 13 comparó la música de Balvin con un “carrito de hot dogs”, es decir, popular, exitoso, pero sin profundidad artística.

La frase se volvió viral y marcó el inicio de una confrontación abierta que dividió opiniones en la industria musical latina.

La BZRP Music Session #49: el golpe más duro de Residente

La tensión escaló en marzo de 2022 con la BZRP Music Session #49. Allí, Residente fue mucho más allá de una crítica general y lanzó un ataque frontal, cuestionó la autenticidad artística de Balvin, lo acusó de depender de compositores y de priorizar la fórmula comercial sobre el contenido.

La sesión no solo dominó tendencias, sino que dejó en evidencia que el conflicto ya no era un simple cruce de opiniones, sino una ruptura pública entre dos de las figuras más influyentes del urbano latino.

El impacto emocional en J Balvin: ansiedad, silencio y desgaste

Con el tiempo, J Balvin empezó a hablar del costo personal de ese enfrentamiento. En el pódcast Los hombres sí lloran, reconoció que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El episodio coincidió con una etapa especialmente compleja, el nacimiento de su hijo, las críticas al video Perra y un estado emocional marcado por ansiedad y depresión.

Balvin confesó que “le cayó todo encima” y que el choque con Residente fue “muy frustrante”, generándole un fuerte agotamiento mediático.

Meses después, en charlas con el streamer Ibai Llanos, Balvin explicó por qué optó por el silencio. No responder fue una decisión consciente. “No valía la pena”, dijo, priorizando su salud mental sobre entrar en una guerra de egos y titulares.

Con el tiempo, el cantante colombiano aseguró que dejó atrás el rencor, que hoy siente cariño por Residente y que el perdón fue clave para recuperar su equilibrio emocional.

Su frase fue contundente y muy compartida: “el rencor es un veneno que uno mismo se traga”.

El pasado 26 de diciembre, J Balvin reapareció junto a Bizarrap en la BZRP Music Session #62. Muchos esperaban una “tiradera” o una respuesta directa a Residente, pero ocurrió lo contrario.

La sesión sorprendió con tintes vallenatos, una rítmica nostálgica y una lírica íntima, sin referencias ni ataques. Nada de dardos, nada de revancha. Para muchos, fue una señal clara de distensión y de cierre emocional.

