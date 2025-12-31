J Balvin y Residente se reconcilian: así fue el momento que cerró uno de los mayores choques del género urbano

J Balvin decidió cerrar el 2025, y un capítulo incómodo de su carrera musical, con la reconciliación con el cantante Residente, tras cuatro años de distanciamiento, indirectas y disputa.
Así lo dio a conocer a través de un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. Sin alardes ni indirectas, el artista paisa confirmó que la reconciliación con Residente ya es un hecho.
“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió Balvin en Instagram.
El mensaje dejó claro que no se trató de un gesto improvisado ni de una estrategia promocional, el reencuentro ocurrió lejos del ruido mediático, con conversación, escucha y tiempo como protagonistas.