Qué hay dentro de la Luna: confirman un núcleo sólido que cambia la historia del sistema solar

El anuncio científico que confirmó la existencia de un núcleo interno sólido en la Luna no solo resuelve una de las preguntas más persistentes de la geología planetaria. También obliga a revisar cómo se formaron los cuerpos del sistema solar y cuál fue, en realidad, la relación temprana entre la Tierra y su satélite. La nueva evidencia, presentada por un equipo internacional liderado por Arthur Briaud, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, ofrece una respuesta concreta a un debate que llevaba décadas sin cierre definitivo: qué se esconde en el corazón lunar.

La investigación, publicada en una de las revistas científicas más influyentes del mundo, Nature, concluye que la Luna posee un núcleo interno completamente sólido, con una densidad prácticamente idéntica a la del hierro, lo cual desmonta los últimos resquicios de duda sobre la estructura lunar y acerca su composición a la de la Tierra más de lo que se creía.

Según el modelo presentado, en detalle, el interior de la Luna está formado por dos capas principales: una envoltura externa fluida de unos 362 kilómetros de radio y un núcleo interno sólido cercano a los 258 kilómetros. Ambas estructuras constituyen alrededor del 15% del radio total del satélite. Pero el dato determinante es la densidad registrada, 7.822 kg/m³, prácticamente calcada a la del hierro puro. La confirmación coincide con una hipótesis planteada en 2011 por investigadores de la Nasa, que ya habían sugerido la presencia de un núcleo sólido, aunque sin la robustez de evidencia que ahora entregan los modelos actuales.

Para llegar a esta reconstrucción, el equipo de Briaud integró datos de múltiples misiones espaciales, mediciones sísmicas de la era Apolo, variaciones milimétricas en la distancia Tierra–Luna y nuevos algoritmos capaces de procesar señales que, hace dos décadas, se consideraban ruido. El refinamiento tecnológico permitió obtener una imagen nítida del interior lunar, resolución que hasta ahora había sido imposible alcanzar.