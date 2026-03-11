x

Final feliz: UdeA adoptó dos caballos que eran utilizados en carrozas turísticas en Cartagena

Ambos equinos, provenientes de Cartagena, reciben atención especializada en uno de los centros de prácticas de la UdeA.

    Aurelio y Estampa, los caballos adoptados por la Universidad de Antioquia. FOTO UdeA.
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
bookmark

Tras años de haber sido usados en vehículos de tracción animal en Cartagena, los caballos Aurelio, de 5 años, y Estampa, de 9, fueron adoptados por la Universidad de Antioquia. Esto se da después de que a partir de diciembre del año pasado en la ciudad amurallada se prohibiera la circulación de vehículos turísticos de ese tipo en el Centro Histórico y se exigiera el uso de carrozas eléctricas.

Lea más: Año del Caballo: industria equina en Colombia mueve $6 billones al año

Ambos equinos llegaron al Centro de Prácticas y Desarrollo Agrario Vegas de la Clara, propiedad de la institución de educación superior, ubicado en el municipio de Gómez Plata, Norte antioqueño; allí fueron chequeados y atendidos por la Unidad Móvil de Asistencia Integral en Salud y Producción para Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA, la cual presta servicios veterinarios especializados tanto a caballos como a bovinos en lugares de difícil acceso en el departamento.

“El proceso se dio a través del profe José Ramón, que es el clínico de equinos de la facultad, que contactó a la Alcaldía de Cartagena, que ya tenía estos animales en el programa de búsqueda de un hogar permanente y ya se inició con la universidad todo el proceso jurídico”, dijo Juan Pablo Sánchez Aguirre, administrador de la hacienda Vegas de la Clara.

Precisamente, el docente mencionado acudió al lugar donde se encuentran los caballos para rectificar cómo se encontraban y en qué condiciones habían llegado desde Cartagena.

“Los encontramos en buen estado de salud, estables, pero con algunos problemitas localizados; no obstante, eso no amenaza la vida de estos animales”, precisó José Ramón Martínez Aranzales, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

Entérese: Cartagena le dice adiós a los carruajes con caballos: estrenará coches eléctricos

A Aurelio y a Estampa, después de revisarlos, se les diseñó un plan específico de atención y alimentación para que muy pronto puedan estar sueltos en la propiedad y, simultáneamente, ser parte de las prácticas no invasivas con el estudiantado.

“Las prácticas no invasivas son las que tienen que ver con la etología del animal, se trata de su anatomía, morfología, algo de la fisiología, pero no se manipula al animal en ningún momento”, explicó Sánchez Aguirre.

Se espera que esta hacienda, que funciona como centro de prácticas de la comunidad educativa de la UdeA, se amplíe próximamente con el objetivo de recibir más ejemplares de diferentes especies y velar así por su cuidado y estabilidad.

