Salida de colombianos al exterior creció un 11 % en enero de 2026

Los datos fueron entregados por Anato y Migración Colombia, quienes también destacaron el flujo de viajeros por los tres aeropuertos internacionales de Colombia. Aquí los detalles.

    El José María Córdova fue el segundo aeropuerto con más salidas de colombianos al exterior en enero de 2026. Foto: Carlos Alberto Velásquez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

En el primer mes del año aumentó la salida de colombianos al exterior, así lo dio a conocer un informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) y Migración Colombia.

De acuerdo con esta entidad, en enero de 2026 salieron del país 599.821 colombiano, significando esto un 11 % más comparado con el mismo mes del 2025.

Lea también: Récord: 1,3 millones de colombianos se han ido en 3 años ¿por qué?

Así mismo, el informe sostiene que entre los destinos preferidos de los colombianos, Estados Unidos sigue a la cabeza, representando el 28,4 % de las salidas con más de 90.000 nacionales que visitaron ese país. Este destino presentó una mejoría en cuanto a su crecimiento, obteniendo una variación positiva de 3,1 % mientras que el año pasado su crecimiento fue del 0,2 %.

El segundo destino preferido por los colombianos es Panamá, que registró un crecimiento del 26,9 %. México evidenció una recuperación importante para el turismo, aumentando un 6,2 % comparado con enero de 2025.

Fuera de la región, España tuvo una variación positiva del 10,2 %, siendo este país el destino europeo más atractivo para los colombianos.

Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, “esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia”.

En cuanto a la conectividad aérea, Anato y Migración Colombia resaltaron que los tres principales aeropuertos del país concentraron el 86% de las salidas internacionales.

En el primer mes de este año, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá lideró las salidas internacionales con un 62 %, seguido del José María Córdova de Rionegro con el 17 %. Del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira salió el 8 % de los viajeros.

Siga leyendo: Tres de cada diez viajeros extranjeros llegan a Colombia a hacer negocios, ¿qué hay detrás?

