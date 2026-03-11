x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo

Hoy se cumplen seis años desde el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia de covid-19. Desde entonces, el mundo empezó a llenarse de escenas impensables, calles vacías, aeropuertos en silencio y algunos de los destinos turísticos más visitados del planeta completamente desiertos.

  • Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo
  • Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo
  • Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
    Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
  • Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo
  • Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
    Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
  • Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
    Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
  • Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
    Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
  • Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
    Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
  • Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
    Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
  • Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
    Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
  • Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
    Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia de COVID-19, un anuncio que transformó la vida cotidiana en todo el planeta y marcó el inicio de una emergencia sanitaria global. En cuestión de días, los gobiernos comenzaron a cerrar fronteras, suspender eventos masivos y ordenar confinamientos para frenar la propagación del virus.

El impacto se hizo visible rápidamente en las ciudades, calles sin tráfico, plazas vacías y aeropuertos paralizados se volvieron parte de una escena inusual que reflejaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Aquellas postales, que hasta entonces parecían improbables, empezaron a repetirse mientras el mundo trataba de comprender el verdadero alcance de la pandemia.

Durante esa declaración, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó la gravedad del momento. “Hemos evaluado este brote constantemente y estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y gravedad”, afirmó entonces. Y agregó una frase que quedó registrada en la historia: “Hemos hecho la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”.

Le puede interesar: “Una herida en el espacio”: así es Umbral, el monumento a los héroes de la pandemia

En ese momento el mundo ya acumulaba más de 118.000 casos confirmados en 114 países y más de 4.000 muertes. Sin embargo, esa cifra sería apenas el inicio de una crisis sanitaria que en los años siguientes dejaría más de siete millones de fallecidos confirmados a nivel global.

Más allá de los reportes diarios de contagios y muertes, la pandemia dejó escenas difíciles de olvidar: destinos turísticos, plazas y avenidas que normalmente están llenas de visitantes quedaron completamente vacíos.

El 24 de marzo, el escritor Eduardo Lago señalaba en una entrevista que resultaba difícil imaginar a una ciudad tan llena de vida como Nueva York completamente vacía. Sin embargo, esa era la escena que empezaba a repetirse durante los primeros días de la pandemia. En la fotografía, Times Square aparece prácticamente vacío el 26 de marzo de 2020.

Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo

Además, el skyline de Nueva York, dominado por el One World Trade Center, también reflejó la quietud que vivió la ciudad durante los meses más estrictos de confinamiento.

Lea también: Bon Jovi tendrá película biográfica: Universal Pictures prepara un biopic sobre sus inicios

Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty

El papa Francisco celebró los ritos de Semana Santa en una escena que dio la vuelta al mundo, la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, completamente vacía. Las ceremonias, que cada año reúnen a miles de fieles, se realizaron sin público debido a las medidas sanitarias, dejando una imagen inusual del pontífice oficiando ante una plaza desierta.

Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo

El Coliseo de Roma, uno de los monumentos más visitados del mundo, también quedó en silencio durante los meses más estrictos de confinamiento por la pandemia. Las restricciones sanitarias y el cierre de fronteras dejaron sin turistas este histórico escenario en Roma, donde se concentran miles de visitantes cada día.

Entérese: La Fontana de Trevi recauda 435.000 euros en su primer mes con acceso pago

Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty

La Avenida 9 de Julio y el Obelisco de Buenos Aires, en Buenos Aires, lucieron casi vacíos durante los días de confinamiento, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty

En París, la llamada ciudad del amor, el entorno de la Torre Eiffel lució tranquilo, sin las filas de turistas que rodean uno de los monumentos más visitados del mundo.

Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty

Las medidas adoptadas por los gobiernos fueron inéditas en tiempos recientes. En 2020, más de la mitad de la población mundial llegó a estar bajo algún tipo de confinamiento, mientras las autoridades sanitarias pedían a las personas permanecer en casa y limitar al máximo el contacto social.

Conozca: Estos son los países de América que enfrentan brotes de sarampión: México lidera con más de 11.200 casos

Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty
Imágenes que dejó el COVID-19. Foto: Getty

En Colombia, como en muchos otros países, las ciudades se vivían con avenidas sin tráfico, transporte público reducido, comercios cerrados y millones de personas adaptándose al trabajo remoto o a las clases virtuales. La emergencia sanitaria transformó la forma de trabajar, estudiar y la manera en que las sociedades perciben los riesgos sanitarios, aceleró procesos tecnológicos y obligó a replantear hábitos cotidianos que antes parecían inamovibles.

Estas son algunas de las imágenes que dejó la pandemia en Medellín, escenas que permanecen en la memoria de la ciudad tras los meses de restricciones por el COVID-19.

Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez

Conozca también: Pueblito Paisa estrena nuevas rutas turísticas en Medellín: así puede hacer el recorrido

Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez

Seis años después, el recuerdo de las ciudades vacías y de los destinos turísticos sin visitantes sigue siendo uno de los símbolos más potentes de la pandemia, un momento en el que el mundo se detuvo y millones de personas tuvieron que aprender a vivir y a cuidarse de otra manera.

Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez
Imágenes que dejó el COVID-19 en Medellín. Foto: Juan Antonio Sanchez

Siga leyendo: Se logró con diálogo: comunidad y Alcaldía inauguraron ciclorruta que afectó al Centro Cultural de Moravia

Temas recomendados

Internacional
Emergencias
Roma
Mundo
ciudades
pandemia
Covid-19
paris
Fotografías
OMS
Colombia
Medellín
Roma
Vaticano
Nueva York
Argentina
París
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida