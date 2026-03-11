La BPP reunirá a fotoperiodistas de talla mundial en el Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental 2026

En 2026, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) reunirá nuevamente a algunos de los fotógrafos más destacados a nivel mundial en el Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental. Esta iniciativa, realizada en colaboración con el fotoperiodista colombiano Federico Ríos Escobar, ya tiene inscripciones abiertas.

Lea: “Latinoamérica está produciendo a algunos de los fotógrafos más increíbles del mundo”

Esta es la segunda edición del laboratorio, la única iniciativa de este tipo en Iberoamérica que busca promover y fortalecer proyectos de fotografía documental en la región. La primera vez que se llevó a cabo fue en 2025, cuando se recibieron solicitudes de fotógrafos de más de 16 países y grandes figuras de la fotografía como Alejandro Cegarra, Sara Pabst y Adriana Loureiro participaron en la etapa formativa.

“El laboratorio se inscribe en una doble vía: por un lado, ser un espacio de formación e intercambio profesional; y por otro, visibilizar el archivo de la Biblioteca y su papel como actor cultural. No solo porque históricamente ha incidido en la memoria visual de Medellín, sino porque ahora también encontró un camino para internacionalizar su trabajo. La recepción que han tenido el festival en general y este primer Laboratorio de Fotografía Latinoamericana que hicimos en 2025 nos confirmó que existe una gran necesidad de espacios como este en un campo tan vital para el continente como el reporterismo documental”, le explicó a EL COLOMBIANO Esteban Giraldo González, director de la BPP.

En esta ocasión, del 14 de abril al 11 de agosto de 2026, los participantes recibirán mentoría para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos documentales propios de siete fotoreporteros.