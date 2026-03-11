x

La BPP reunirá a fotoperiodistas de talla mundial en el Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental 2026

Durante cuatro meses, un grupo de fotoperiodistas recibirá mentorías por parte de reconocidos fotógrafos. Esta es la segunda edición del laboratorio, creado en 2025.

  • Fotógrafos de 16 países se presentaron a la primera convocatoria del Laboratorio en 2025. FOTO: Biblioteca Pública Piloto
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En 2026, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) reunirá nuevamente a algunos de los fotógrafos más destacados a nivel mundial en el Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental. Esta iniciativa, realizada en colaboración con el fotoperiodista colombiano Federico Ríos Escobar, ya tiene inscripciones abiertas.

Lea: “Latinoamérica está produciendo a algunos de los fotógrafos más increíbles del mundo”

Esta es la segunda edición del laboratorio, la única iniciativa de este tipo en Iberoamérica que busca promover y fortalecer proyectos de fotografía documental en la región. La primera vez que se llevó a cabo fue en 2025, cuando se recibieron solicitudes de fotógrafos de más de 16 países y grandes figuras de la fotografía como Alejandro Cegarra, Sara Pabst y Adriana Loureiro participaron en la etapa formativa.

“El laboratorio se inscribe en una doble vía: por un lado, ser un espacio de formación e intercambio profesional; y por otro, visibilizar el archivo de la Biblioteca y su papel como actor cultural. No solo porque históricamente ha incidido en la memoria visual de Medellín, sino porque ahora también encontró un camino para internacionalizar su trabajo. La recepción que han tenido el festival en general y este primer Laboratorio de Fotografía Latinoamericana que hicimos en 2025 nos confirmó que existe una gran necesidad de espacios como este en un campo tan vital para el continente como el reporterismo documental”, le explicó a EL COLOMBIANO Esteban Giraldo González, director de la BPP.

En esta ocasión, del 14 de abril al 11 de agosto de 2026, los participantes recibirán mentoría para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos documentales propios de siete fotoreporteros.

Una de ellas es la estadounidense Adriana Zehbrauskas, quien ha sido jurada del World Press Photo, del POY Latam y del Premio Gabo. También estará la brasileña Luisa Dörr, quien en 2019 obtuvo el tercer lugar en la categoría Historias de Retrato del World Press Photo Awards por su serie Falleras, sobre la cultura de las Fallas de Valencia, en España.

A ellos se suman Musuk Nolte y Rodrigo Abd, quien, junto a otros fotógrafos de la agencia AP, recibió el Premio Pulitzer de Fotografía de Última Hora en 2013 y 2023 por su trabajo sobre la guerra civil siria y la invasión rusa a Ucrania. También estarán Yael Martínez, Natalie Keyssar y la colombiana Juanita Escobar, quien desde hace casi dos décadas investiga el Llano del Casanare y la frontera del Orinoco.

“El proceso culminará con exposiciones de las obras desarrolladas por quienes sean seleccionados. La idea es reconocer no solo la trayectoria de los invitados, sino también la de los participantes del laboratorio, visibilizando sus trabajos y convirtiendo nuevamente a la Biblioteca en una institución de referencia para el arte fotográfico en Latinoamérica. Por supuesto, seguiremos teniendo invitados habituales, como editores de fotografía internacionales, y espacios de reflexión académica en torno a la fotografía, el documento y el archivo. También habrá lugar para visibilizar a algunos de los fotógrafos presentes en nuestro archivo. En ese momento, la Biblioteca se convertirá en un espacio donde la discusión, el análisis, la exhibición y la construcción del patrimonio fotográfico estarán más vivos que nunca”, cuenta Giraldo.

El laboratorio es virtual y, para preinscribirse, los interesados deben enviar una carta explicando por qué desean participar, junto con su portafolio. Para ello deberán llenar un formulario y, una vez seleccionados, recibirán un correo confirmando su cupo. Si quiere conocer más información, visite este enlace.

El cierre de esta mentoría se realizará de manera presencial en el III Festival Fotográfico de Medellín, que se llevará a cabo entre el 17 y el 22 de agosto de 2026.

Utilidad para la vida