Lanzan créditos por $2 billones para agricultores afectados por las lluvias: ¿cómo acceder?

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo programa especial de crédito para apoyar a los productores rurales afectados por la emergencia climática, con el que espera movilizar hasta $2 billones en financiamiento para recuperar la producción agropecuaria en varias regiones del país.
La medida fue aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), presidida por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y hace parte del Programa Especial de Crédito para el Restablecimiento Productivo (PECRP).
El programa comenzará a operar el 7 de abril y busca facilitar el acceso a recursos para recuperar cultivos, reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en los territorios afectados por la ola invernal.
La iniciativa está dirigida a productores de Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.