¿Qué sanciones recibiría Irán si no va al Mundial? Esto dice el reglamento de la Fifa

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, puso en duda la participación de Irán en la Copa del Mundo, algo que puede generar varios castigos por parte del ente rector del fútbol internacional. Conozca los detalles.

  La participación de Irán en el Mundial estaría en duda, pese a que Infantino ha sostenido que Estados Unidos aseguró que son bienvenidos en territorio estadounidense. Fotos: Getty Images
    La participación de Irán en el Mundial estaría en duda, pese a que Infantino ha sostenido que Estados Unidos aseguró que son bienvenidos en territorio estadounidense. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
La guerra en el Medio Oriente traería consecuencias para la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio en Norteamérica, pues ya uno de los países clasificados se bajaría de la cita orbital producto del conflicto bélico.

Se trata de Irán, selección que desde Brasil 2014 ha clasificado de forma consecutiva a las últimas 4 copas del Mundo. Pese a que en las últimas eliminatorias se ganó el derecho en la cancha de ser uno de los representantes asiáticos en la fase de grupos, la tensión con Israel y Estados Unidos (uno de los anfitriones del Mundial), lo obligarían a no asistir al torneo.

Lea también: Tensión por participación de Irán en el Mundial: Trump aceptó recibir a la Selección, pero en Asia se resisten a viajar

Así lo aseguró el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, quien este miércoles dejó en duda la participación del combinado iraní. “Sabiendo que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no se dan las condiciones para participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos (los jugadores de la Selección) no están en absoluto seguros”, afirmó el funcionario en televisión nacional.

“Teniendo en cuenta las acciones perjudiciales que ellos (Estados Unidos) han llevado a cabo contra Irán, imponiéndonos dos guerras en ocho o nueve meses y causando la muerte de varios miles de nuestros compatriotas, nos resulta imposible participar en este torneo”, agregó Doyanmali.

En caso de oficializarse esta decisión, la ausencia iraní no sólo significaría un hecho histórico como el primer retiro de un equipo en 76 años, siendo Francia e India los últimos que tomaron esta decisión en Brasil 1950. El retiro del torneo implicaría algunas sanciones económicas y disciplinarias por el máximo ente del fútbol, Fifa.

De acuerdo con el reglamento de la entidad del fútbol internacional, en los casos que se renuncia al Mundial con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, la federación enfrentará una multa mínima de 250.000 francos suizos (aproximadamente 277.000 euros).

Pero, si la baja del certamen es comunicada dentro de los últimos 30 días previos al debut, la sanción económica asciende a un mínimo de 500.000 francos suizos (aproximadamente 554.000 euros). El debut de Irán está programado para el 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Además, la federación iraní estaría obligada a reembolsar todos los fondos recibidos de la Fifa destinados a la preparación de la selección y los pagos por su clasificación. Esto incluye 1.5 millones de dólares otorgados para gastos de preparación y los 10.5 millones de dólares vinculados a la participación en el torneo.

Por otro lado, dentro de los castigos disciplinarios, la Comisión Disciplinaria de la Fifa tiene la potestad de imponer medidas severas, que incluyen la posible exclusión de la federación iraní de futuras competiciones internacionales organizadas por el ente rector.

¿Quién podría reemplazar a Irán en el grupo G en caso de que decida no ir al Mundial?

En caso de que Irán tome la decisión de no ir al Mundial, ya hay varios posibles sustitutos del combinado asiático en caso de que se decida reemplazar a los iraníes, pues de acuerdo con el artículo 6.7 del reglamento del torneo, la Fifa tiene la facultad discrecional de decidir si sustituye a una federación que se retira por otra.

Si se decide reemplazar a Irán, la opción más viable es hacerlo con un equipo de la misma confederación para no alterar la representación geográfica del torneo. Esto pone en la baraja a Irak, quien fue la selección asiática que alcanzó la instancia más avanzada en las eliminatorias sin lograr obtener un boleto directo.

Actualmente, el equipo iraquí está clasificado para disputar la repesca intercontinental, algo que también traería un efecto en cadena, pues si es promovido al grupo G, su lugar en el repechaje sería ocupado por la selección de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que fue el equipo que perdió contra Irak en la última fase de la repesca asiática.

Sin embargo, el combinado iraquí también está presentando problemas para asistir a territorio norteamericano, pues la federación de ese país ha solicitado el aplazamiento de su partido de repesca debido a las dificultades derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que complica la logística de sus jugadores para salir del país.

De acuerdo con el calendario, Iraq deberá enfrentar en México el 31 de marzo al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam que se jugará el jueves, 26 de marzo.

Siga leyendo: ¿Peligra el Mundial 2026? Crece tensión global tras muertes de Alí Jameneí, en Irán, y “El Mencho”, en México

