¿Qué sanciones recibiría Irán si no va al Mundial? Esto dice el reglamento de la Fifa

La guerra en el Medio Oriente traería consecuencias para la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio en Norteamérica, pues ya uno de los países clasificados se bajaría de la cita orbital producto del conflicto bélico.

Se trata de Irán, selección que desde Brasil 2014 ha clasificado de forma consecutiva a las últimas 4 copas del Mundo. Pese a que en las últimas eliminatorias se ganó el derecho en la cancha de ser uno de los representantes asiáticos en la fase de grupos, la tensión con Israel y Estados Unidos (uno de los anfitriones del Mundial), lo obligarían a no asistir al torneo.

Así lo aseguró el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, quien este miércoles dejó en duda la participación del combinado iraní. “Sabiendo que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no se dan las condiciones para participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos (los jugadores de la Selección) no están en absoluto seguros”, afirmó el funcionario en televisión nacional.

“Teniendo en cuenta las acciones perjudiciales que ellos (Estados Unidos) han llevado a cabo contra Irán, imponiéndonos dos guerras en ocho o nueve meses y causando la muerte de varios miles de nuestros compatriotas, nos resulta imposible participar en este torneo”, agregó Doyanmali.

En caso de oficializarse esta decisión, la ausencia iraní no sólo significaría un hecho histórico como el primer retiro de un equipo en 76 años, siendo Francia e India los últimos que tomaron esta decisión en Brasil 1950. El retiro del torneo implicaría algunas sanciones económicas y disciplinarias por el máximo ente del fútbol, Fifa.

De acuerdo con el reglamento de la entidad del fútbol internacional, en los casos que se renuncia al Mundial con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, la federación enfrentará una multa mínima de 250.000 francos suizos (aproximadamente 277.000 euros).