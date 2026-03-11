x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estas son las tres habilidades en su hoja de vida en 2026 para mejorar el salario

Comunicación, liderazgo y mentalidad empresarial destacan entre las habilidades mejor pagadas que deberían aparecer en la hoja de vida para competir en el mercado laboral.

  • Según el informe “El futuro de la selección de personal 2025” de LinkedIn, el 37 % de las organizaciones ya integra o experimenta con herramientas de inteligencia artificial generativa en sus procesos de contratación.
    Según el informe “El futuro de la selección de personal 2025” de LinkedIn, el 37 % de las organizaciones ya integra o experimenta con herramientas de inteligencia artificial generativa en sus procesos de contratación.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En un mercado laboral cada vez más competitivo y marcado por la adopción tecnológica, las empresas buscan profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas. En ese contexto, la pregunta “¿cómo hacer una buena hoja de vida?” vuelve a cobrar relevancia entre quienes buscan empleo.

La respuesta, según expertos en selección de talento a Forbes, es que una hoja de vida efectiva debe demostrar que el candidato posee las competencias que hoy requieren las organizaciones, especialmente en entornos donde la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial están transformando la productividad de los equipos.

En esta nueva dinámica del trabajo, las habilidades blandas ganan peso porque permiten coordinar equipos, impulsar proyectos y facilitar la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las empresas.

Tres competencias destacan especialmente para quienes buscan mejores salarios y mayores oportunidades laborales en 2026: comunicación, mentalidad empresarial y liderazgo.

Lea más: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

Comunicación: habilidad clave para equipos y proyectos

La capacidad de comunicarse de manera efectiva se ha convertido en una de las habilidades más valoradas por las empresas.

En organizaciones que integran inteligencia artificial y herramientas digitales para gestionar procesos internos y externos, las empresas necesitan personas capaces de articular equipos, traducir ideas complejas y asegurar el cumplimiento de objetivos.

Entre las competencias asociadas a esta habilidad se destacan:

-Escucha activa

-Resolución de conflictos

-Comunicación asincrónica

-Traducción de ideas complejas para diferentes áreas

-Capacidad de conectar equipos y departamentos

Estas capacidades resultan esenciales para mantener relaciones fluidas entre las distintas áreas de una organización, especialmente en entornos de trabajo híbrido o remoto.

Siga leyendo: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

Mentalidad empresarial: talento con visión de negocio

Otra habilidad altamente valorada es la mentalidad empresarial o emprendedora. Para los líderes de las organizaciones, contar con profesionales que asuman los proyectos como propios y que busquen soluciones innovadoras es una ventaja competitiva.

Esta mentalidad se refleja en competencias como:

-Capacidad de negociación

-Identificación de ineficiencias en procesos

-Detección de nuevas oportunidades de ingresos

-Optimización de procesos mediante tecnología

-Mentalidad de crecimiento y mejora continua

Este tipo de habilidades resulta particularmente atractivo para empresas que trabajan con equipos remotos o proyectos por objetivos, donde la autonomía y la iniciativa son fundamentales.

En contexto: Conozca estos 10 consejos para destacar en una entrevista de trabajo y cómo aplicarlos

Liderazgo: influencia más allá del cargo

El liderazgo es otra de las habilidades que más valoran las empresas, aunque no necesariamente se asocia a ocupar cargos directivos.

Ser líder implica influir, generar confianza y construir relaciones dentro de los equipos de trabajo, elementos clave para impulsar resultados y desarrollo profesional.

Entre las habilidades relacionadas con esta competencia se encuentran:

-Diseño de flujos de trabajo

-Coaching y desarrollo de equipos

-Gestión del cambio

-Liderazgo transformacional

-Empatía

-Estrategia e implementación de inteligencia artificial

Estas capacidades permiten guiar equipos en contextos tecnológicos complejos y mantener el enfoque en los objetivos de la organización.

Además: La hoja de vida en tiempo de IA: así es como puede usarla a su favor para conseguir empleo

Temas recomendados

Empleo
Trabajo
trabajadores
Salario
Hoja de vida
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida