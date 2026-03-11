Estas son las tres habilidades en su hoja de vida en 2026 para mejorar el salario

En un mercado laboral cada vez más competitivo y marcado por la adopción tecnológica, las empresas buscan profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas. En ese contexto, la pregunta “¿cómo hacer una buena hoja de vida?” vuelve a cobrar relevancia entre quienes buscan empleo.
La respuesta, según expertos en selección de talento a Forbes, es que una hoja de vida efectiva debe demostrar que el candidato posee las competencias que hoy requieren las organizaciones, especialmente en entornos donde la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial están transformando la productividad de los equipos.
En esta nueva dinámica del trabajo, las habilidades blandas ganan peso porque permiten coordinar equipos, impulsar proyectos y facilitar la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las empresas.
Tres competencias destacan especialmente para quienes buscan mejores salarios y mayores oportunidades laborales en 2026: comunicación, mentalidad empresarial y liderazgo.
