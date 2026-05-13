Luchar contra la IA es una “batalla perdida”: Demi Moore

La actriz estadounidense Demi Moore dijo en el Festival de Cannes que luchar contra la inteligencia artificial (IA) es “una batalla que vamos a perder” y que por eso es mejor encontrar caminos para “trabajar con ello”.
“La IA está aquí”, dijo la estrella de Hollywood, miembro del jurado de esta edición del certamen, cuando le preguntaron sobre esta nueva tecnología y su impacto en la industria del cine.
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“Luchar contra ello es librar una batalla perdida”, añadió, recordando que “la oposición siempre genera oposición”.
Para la intérprete de éxitos tan sonados de los años 1990 como Ghost o Una propuesta indecente lo mejor es intentar trabajar con este nueva técnica, en lugar de oponerse.