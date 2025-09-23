Nasa abre registro para que cualquier persona mande su nombre a la Luna en la misión Artemis II; así puede enviar el suyo

En abril de 2026, cuatro astronautas despegarán desde Florida en la nave Orion para dar la vuelta a la Luna y regresar a la Tierra. Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, el más ambicioso de la Nasa en medio siglo, y tendrá un ingrediente inédito: a bordo también viajarán millones de nombres de ciudadanos comunes, inscritos en una iniciativa global que busca acercar a la humanidad a la exploración del espacio profundo.

Lea también: La razón por la que la Nasa aplazó el lanzamiento de Artemis III, el vuelo tripulado a la superficie lunar, para 2027

La propuesta es sencilla: cualquier persona puede llenar un formulario en línea y recibir a cambio una tarjeta de embarque digital con destino lunar. Los nombres quedarán guardados en una memoria que volará dentro de Orion, impulsada por el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). El registro, gratuito y disponible en español, estará abierto hasta el 21 de enero de 2026 en la página oficial de la Nasa ( go.nasa.gov/TuNombreArtemis ). El pase incluye nombre, apellido y un código PIN que el usuario debe guardar para poder recuperar después su tarjeta.

La Nasa explica que esta campaña es una forma de involucrar al público en un momento decisivo. Artemis II será la primera prueba con tripulación a bordo de la tecnología que, en los próximos años, pretende devolver astronautas a la superficie lunar y abrir el camino hacia Marte. “Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por regresar humanos a la superficie de la Luna y prepararnos para futuras misiones a Marte, y también es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo”, señaló Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la Nasa en Washington.