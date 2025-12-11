x

¿Cuánto cuesta viajar a las ciudades en donde jugará Colombia el Mundial 2026? Así cambiaron los precios tras el sorteo

Tras el sorteo mundialista, los precios de vuelos a ciudades donde jugará Colombia cambiaron drásticamente según Kayak, moviendo planes y presupuestos viajeros.

  • Con la Selección jugando en ciudades llenas de cultura, gastronomía y entretenimiento, el Mundial de 2026 pinta como la excusa perfecta para viajar. FOTO: Juan Antonio Sánchez.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 4 horas
bookmark

El sorteo del Mundial 2026 encendió motores no solo en la cancha, sino también en los aeropuertos. En cuestión de días, los precios de los vuelos desde Colombia hacia las ciudades donde jugará la Selección cambiaron como si estuvieran siguiendo el ritmo del balón.

El análisis de Kayak, el metabuscador de viajes más consultado del mundo, muestra qué rutas subieron, cuáles bajaron y en qué destinos se disparó el interés de los colombianos.

Según la compañía, la comparación se hizo entre las búsquedas realizadas antes del sorteo (del 23 al 29 de noviembre de 2025) y las posteriores (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), tomando como referencia viajes del 10 de junio al 20 de julio de 2026, cuando se jugará el torneo.

Puede leer: Mundial 2026: maratón de 104 partidos en 39 días y la estrategia para disfrutar a 1.248 futbolistas, guarde el calendario

El ambiente futbolero está impulsando los planes de viaje: con los rivales definidos y las ciudades sede anunciadas, los colombianos ya buscan vuelos y planean su presupuesto.
Miami, Ciudad de México, Guadalajara y Nueva York: el termómetro de los precios

El ambiente futbolero ya está moviendo presupuestos, y la tendencia ya tiene en cuenta los rivales y ciudades sede que fueron definidas, miles de colombianos empezaron a buscar tiquetes para acompañar a la Selección y vivir la fiesta mundialista.

Miami, fuerte alza tras el sorteo

Miami se perfila como una parada estratégica para muchos colombianos. Allí no se jugarán todos los partidos de la Selección, pero sí el más importante en fase de grupos contra Portugal.

Además, hay ambiente latino y la cercanía con otras sedes la convierten en un epicentro futbolero.

El precio promedio de los vuelos subió 25%, pasando de $1.930.225 antes del sorteo a $2.404.041 después del anuncio.

Entérese: ¿Cómo comprar boletos para duelo estelar del Mundial: Portugal (Cristiano Ronaldo) vs. Colombia en Miami?

Ciudad de México con leve incremento, alta demanda

La capital mexicana, una de las ciudades donde jugará Colombia, registró un aumento del 6%. Los tiquetes pasaron de $1.770.450 a $1.871.409.

Es un destino clave para quienes quieren combinar el fútbol con cultura, gastronomía y actividades urbanas.

Guadalajara bajó contra todo pronóstico

Guadalajara, otra ciudad mexicana donde jugará la Selección, sorprendió con una disminución del precio promedio, pasó de $2.384.008 a $2.242.280. Una noticia inesperada en plena ola de expectativas mundialistas.

Nueva York baja pese a ser sede de la final

Aunque Colombia no jugará allí en la fase de grupos, Nueva York será la sede de la final del torneo. Y eso la convierte en una ruta muy codiciada para quienes quieren vivir el desenlace del Mundial o aprovechar sus conexiones.

Pese al interés, el precio promedio bajó un 7%, de $2.788.277 a $2.580.300.

Lea más aquí: Ya hay reventa de entradas para el Mundial: ¿usted pagarían 500% más de precio oficial por ver Colombia vs. Portugal?

El análisis de Kayak también muestra cómo se movieron las búsquedas. Por ejemplo, para Miami se triplicaron; las de Ciudad de México se multiplicaron por 7; y las de Nueva York aumentaron 30%.

Estas variaciones reflejan el comportamiento inmediato de los viajeros tras conocer el grupo de Colombia y las ciudades donde jugará.

Tabla de precios promedio antes y después del sorteo

Precios promedio de vuelos a las ciudades sede donde jugará Colombia.
¿Por qué comparar importa? Recomendaciones de Kayak

En medio de precios que suben y bajan con rapidez, planear con estrategia es casi tan importante como estudiar al rival.

Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak, lo resume así: “Con ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, la planeación estratégica puede marcar una diferencia significativa para quienes desean viajar. Nuestros datos muestran que algunas rutas hacia destinos clave ya reflejan variaciones en los precios promedio”.

Agregó: “Explorar alternativas cercanas, comparar opciones y usar herramientas para monitorear cambios ayuda a los viajeros a organizar su viaje de forma más clara y sencilla”.

Además: ¡Nada Fácil! Las dos rutas de espinas que Colombia deberá sortear en el Mundial

