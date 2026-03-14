La tarea de Paloma para los de la Gran Consulta y otros secretos en De Buena Fuente

Tras conocerse esta semana que Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, al interior de esa coalición quedó el interrogante sobre qué harían el resto de candidatos que perdieron en la Gran Consulta. La senadora uribista anticipó esa duda y los “nombró” jefe de debate de varios temas que preocupan a los colombianos.
Por ejemplo, sobre el tema de seguridad el exministro Juan Carlos Pinzón liderará parte de la agenda; Aníbal Gaviria como puente a varias regiones; Juan Manuel Galán con la política exterior; Mauricio Cárdenas con los temas económicos; Enrique Peñalosa apoyará con grandes proyectos de infraestructura que necesita el país; Vicky Dávila también apoyaría la estrategia política y el trabajo con mujeres y David Luna, el gran arquitecto de esa coalición, “está listo para lo que toque”, según fuentes. El mensaje que quieren enviar es que las diferencias no están por encima de su propósito común.