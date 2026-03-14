La tarea de Paloma para los de la Gran Consulta y otros secretos en De Buena Fuente

Tras conocerse esta semana que Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, al interior de esa coalición quedó el interrogante sobre qué harían el resto de candidatos que perdieron en la Gran Consulta. La senadora uribista anticipó esa duda y los “nombró” jefe de debate de varios temas que preocupan a los colombianos. Por ejemplo, sobre el tema de seguridad el exministro Juan Carlos Pinzón liderará parte de la agenda; Aníbal Gaviria como puente a varias regiones; Juan Manuel Galán con la política exterior; Mauricio Cárdenas con los temas económicos; Enrique Peñalosa apoyará con grandes proyectos de infraestructura que necesita el país; Vicky Dávila también apoyaría la estrategia política y el trabajo con mujeres y David Luna, el gran arquitecto de esa coalición, “está listo para lo que toque”, según fuentes. El mensaje que quieren enviar es que las diferencias no están por encima de su propósito común.

La ausencia de Cabal generó ruido

En el mismo evento de inscripción también hubo una sonada ausencia: la de la senadora María Fernanda Cabal. Si bien Paloma Valencia se inscribió con el respaldo de la bancada del Centro Democrático y otros dirigentes –incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la Registraduría–, generó sorpresa que no acudiera la excandidata. Cabal y su círculo han expresado reparos al proceso que dio como ganadora a Valencia; sin embargo, en su momento le ratificó su respaldo.

Apoyo de Cambio Radical y salud de Vargas Lleras

El partido Cambio Radical definirá este miércoles 18 de marzo a qué candidato presidencial apoyará para la primera vuelta. Será un encuentro entre la bancada del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en reuniones recientes ha estado presente de manera virtual debido a su mal estado de salud. Según conoció este diario, el jefe natural de esa colectividad permanece hospitalizado en un centro de salud de Bogotá, bajo estricta observación médica de varios especialistas, luego de volver a sufrir percances de salud que tiene desde hace varios años. Su familia y el partido confían en que se mejore. La noticia sobre su salud generó aún más preocupación porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en redes: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

Semana de pasión en el “pabellón de quemados” tras comicios para elegir nuevo congreso

Aunque el escrutinio aún avanza en Plaza Mayor y la lucha por definir curules por poco votos sigue, muchos aún mastican la derrota electoral del pasado domingo en Antioquia. Matices conservadores —diferentes a los Marianos y el grupo de Carlos Andrés Trujillo— y los liberales (fuera del equipo de Envigado y de Julián Bedoya) sufrieron una derrota estruendosa. Además, en Creemos, según analistas, faltó hacer coalición para impulsar su lista y alcanzar el umbral del 3% (solo llegó al 1,1%). Mientras, el resto de partidos busca definirse en el “nuevo” bipartidismo entre el Pacto y el Centro Democrático.

Invitado inesperado en evento uribista