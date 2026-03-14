¿Podrá Donald Trump acabar con el régimen cubano?

En su segundo mandato, Donald Trump llegó más decidido, más audaz y, sobre todo, con la sensación de que esta vez no puede dejar tareas a medias. Si en su primera presidencia hizo del lema Make America Great Again una promesa de restauración nacional, ahora parece haberlo convertido en una doctrina de intervención política, económica y militar mucho más agresiva.
A diferencia del Trump de 2017, este regresó al poder con menos frenos, con más experiencia institucional y con un objetivo más nítido: no repetir lo que considera los errores de su primer gobierno, esos que —según su propio relato— terminaron facilitando la victoria de Joe Biden en unas elecciones que él jamás dejó de llamar fraudulentas.