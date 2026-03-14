Uno de cada cinco congresistas electos llega con líos e investigaciones disciplinarias

Esta semana el país político fue sacudido por una situación inédita: aun sin haber asumido su curul, dos congresistas electos –Wadith Manzur y Karen Manrique, implicados en el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)–, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Es decir, ambos parlamentarios –quienes actualmente fungen como representantes a la Cámara–, no podrán tomar posesión de sus escaños el 20 de julio próximo. Ello implica que desde ya el nuevo Congreso arrancará con dos sillas vacías.
Al margen de la controversia y las consideraciones de lado y lado, lo cierto es que son varios los congresistas electos que enfrentan procesos, indagaciones e investigaciones ante diferentes instancias por presuntos delitos o fallas. Uno de esos estamentos es nada menos que la Procuraduría General de la Nación, el organismo encargado de vigilar y sancionar disciplinariamente la conducta de los funcionarios públicos.
A través de un derecho de petición elevado por EL COLOMBIANO, el Ministerio Público confirmó que actualmente tiene procesos abiertos contra 26 senadores electos (uno de cada cuatro), así como contra 27 representantes a la Cámara (el 16% de la Corporación) que asumirán en julio próximo.
A la luz de esas cifras se concluye que, del total de congresistas (286 sumando Senado y Cámara), el 18,5% –casi uno de cada cinco parlamentarios– tiene procesos sancionatorios o investigaciones administrativas ante la Procuraduría General.
Según la información conocida por este diario, hay 52 procesos en curso contra senadores electos –en la medida en que un mismo funcionario puede tener varias investigaciones en contra–, mientras que en Cámara se adelantan en total 40 actuaciones.