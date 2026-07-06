4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

Entre enero y junio de 2026 se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos en el país, según el informe que Fenalco y la Andi, los gremios del sector automotor, publicaron con base en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
La cifra representa un salto de 235,5% en eléctricos y de 74,6% en híbridos frente al mismo periodo de 2025.
Sumadas, ambas tecnologías llegaron a 69.082 matrículas en el semestre. Eso significa que casi cuatro de cada diez carros nuevos que se registraron en Colombia entre enero y junio ya no funcionan con el motor de combustión tradicional.
Los eléctricos representaron el 15,5% del total de vehículos nuevos matriculados en el país, la participación más alta que ha tenido esta tecnología en un primer semestre.
Los híbridos, por su parte, llegaron al 28,3% del mercado, un nivel que los confirma como una de las alternativas preferidas por los compradores colombianos.
Puede leer: “Comenzamos vendiendo 70 patinetas y este año esperamos llegar a 15.000 vehículos”: Gabriel Gutiérrez, CEO de Minca