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Thomas Greg denuncia penalmente al exsuperintendente Luis Guillermo Pérez por acusar de fraude electoral a esa empresa

Se acusa al denunciado de presentar capturas de pantalla de formularios E-14 que apenas iniciaban su proceso de digitalización como si fueran pruebas definitivas.

  • Votaciones presidenciales. Foto: El Colombiano
    Votaciones presidenciales. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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La empresa Thomas Greg & Sons, a través de su apoderado Mauricio Pava Lugo, radicó en la Fiscalía una denuncia contra el exsuperintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, por difundir narrativas “sobre un fraude electoral inexistente”.

La acción judicial señala al denunciado de orquestar una “campaña sistemática, dolosa y premeditada de desinformación” orientada a sabotear el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026, donde salió victorioso Abelardo De la Espriella en contienda con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

Los delitos registrados en la querella incluyen perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia y falsedad documental. El exmagistrado Pérez es señalado de presentar capturas de pantalla de formularios E-14 que apenas iniciaban su proceso de digitalización como si fueran pruebas definitivas de “desaparición de firmas y votos”.

Lea también: Abogado gringo Dan Newlin respondió a Petro sobre supuesta financiación extranjera a De la Espriella: “Lo reto a presentar evidencia”

La denuncia también apunta a que Pérez emitió directrices públicas ordenando a sus delegados la parálisis del escrutinio a nivel nacional y exigiendo la anulación masiva de mesas de votación basándose en premisas técnicas alteradas.

Además, Thomas Greg & Sons afirma que el denunciado calificó a la empresa como parte del “establecimiento político”, lo que generó un “grave daño reputacional e incitó agresiones contra el personal logístico, obligando a la militarización de centros de acopio durante la jornada electoral”.

La defensa de la compañía argumenta que estas conductas han lesionado la autonomía personal, la transparencia electoral y el goodwill corporativo.

Thomas Greg & Sons hace la denuncia porque esta empresa es parte de la logística del proceso electoral en el país. Sus funciones técnicas incluyen el ensamblaje y distribución de los kits electorales, el suministro de tarjetas y el soporte tecnológico.

No se pierda: El documento que Petro usó para denunciar fraude fue modificado por un externo a la Registraduría

En este sentido, la Registraduría y la misma compañía han insistido en que esta no realiza el conteo de votos, ya que este proceso es manual y está a cargo de los jurados de votación.

En el documento judicial, la firma insiste en que ellos son un operador estrictamente logístico y tecnológico que no cuenta votos ni consolida resultados.

Su función, dicen, “se limita a facilitar el ecosistema tecnológico, como la digitalización y transmisión de actas”, labor que inicia una vez los jurados de votación entregan los formularios E-14 debidamente diligenciados.

Petro y su narrativa de fraude sin pruebas

Hay que recordar que el presidente Petro también ha llevado a cabo una narrativa de supuesto fraude electoral, tanto en primera vuelta como en segunda, así como también ya elegido Abelardo De la Espriella como mandatario a partir del 7 de agosto próximo.

El jefe de Estado viene pavimentando esa narrativa desde hace meses; incluso, pidiendo acceso al código fuente, la arquitectura de ese sistema.

El jefe de Estado ha dicho que el software para contar los votos fue modificado.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Hernán Penagos dijo que entregar acceso al código fuente es como “entregar la clave de la bóveda del Banco de la República”.

No se pierda: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral

Ahora bien, Petro dijo que el martes 26 de mayo se había modificado el software electoral.

La Registraduría dijo que eso no solo no ocurrió, sino que ese día se dejó a disposición de los auditores de los partidos la carpeta denominada “Básicos auditores presidente 2026” y el archivo de la División Política Electoral (DIVIPOLE). Este contiene información de las mesas por cada puesto de votación en Colombia y en el exterior.

La entidad dijo que la fecha y hora que se puede ver en los archivos corresponde al momento en el que se dispuso la información para los auditores, no que se haya modificado nada. Por el contrario, “certifica la disposición de la información a los auditores”.

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Petro también habló de supuesto fraude en las legislativas

Gustavo Petro, en la pasada campaña al Congreso y presidencial, mantuvo una desinformación en torno a la contienda democrática, pues cada cierto tiempo escribía sobre un supuesto fraude electoral que se llevaba a cabo en el país.

La Registraduría respondió, uno a uno, los comentarios del presidente Gustavo Petro en los que denunció un supuesto fraude, sin pruebas, en el censo electoral, el potencial de votantes, el número de mesas de votación y la modificación del software.

Vale recordar que los jueces de la República confirmaron que el escrutinio coincidió en un 99.94 % con los resultados del preconteo.

En cuanto a que el censo electoral oficial se cerró dos meses antes de las elecciones, el 31 de marzo, el ente electoral dijo que este realmente cerró el 30 de abril. Y que este fue socializado con las agrupaciones políticas ese mismo día en la mesa técnica llamada “Cómo vamos”.

A su vez, el censo fue informado a la ciudadanía en general a través de los canales de comunicación oficiales. La Registraduría también dijo que el 22 de mayo entregó a las campañas políticas la aplicación de consulta, uno a uno del censo electoral, donde las agrupaciones pueden identificar el puesto de votación de cualquier ciudadano.

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Petro dijo que aumentó en 885 mil cédulas, misma cifra que dio Iván Cepeda en su discurso del día de elecciones cuando perdió contra De la Espriella. Luego se echó para atrás.

La Registraduría dijo, en cuanto a ese potencial de votantes en cada mesa de votación, que este fue publicado el pasado 4 de mayo, y que ese día fue entregado a las organizaciones políticas.

A su vez, la entidad aseguró que cada mesa de votación corresponde a 360 ciudadanos en cabeceras municipales y corregimientos, mientras en los puestos censo —como Corferias en Bogotá—, pueden ser 500, 800 y hasta 1.200 ciudadanos.

Por ende, se explica que es entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes, cosa con la que Petro denunció una irregularidad.

La Registraduría reiteró que todas esas mesas fueron verificadas, revisadas y consolidadas, una a una, por jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional.

En las 5.300 mesas que mencionó Petro hubo “altas votaciones” de las diferentes campañas políticas.

Con respecto al número de mesas de votación, Petro dijo que había casi 1.500 mesas adicionales sin escrutar. Lo que dijo la Registraduría es que las 120.527 mesas que dice Petro son solo en el territorio colombiano, mientras que otras 1.489 son en el exterior, dos son en el Capitolio Nacional y dos fueron puestas por orden judicial.

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