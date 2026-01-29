Giro histórico: Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU.

Venezuela aprobó el jueves la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a las inversiones privadas, en línea con los intereses de Estados Unidos por operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó cada uno de los artículos del texto, que reforma una ley de 2006 y ahora pasa a la presidenta Delcy Rodríguez para su sanción. “Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, expresó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de esta ley “para la historia, para el futuro”.

Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario izquierdista el 3 de enero en una operación estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. La reforma fue propuesta por la propia presidenta, que encabeza un vuelco a la histórica relación hostil con Washington.

El presidente Donald Trump ha calificado a Delcy Rodríguez de “formidable” y ha insistido en su interés por que empresas petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela. La nueva ley ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos.

“A través de la nueva ley de hidrocarburos lograremos nuevos ingresos”, expresó el trabajador petroquímico Leonardo Castillo en una marcha en apoyo a Rodríguez hacia el palacio presidencial de Miraflores.

El petróleo de Venezuela está bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato. Y la industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos.

Llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios en 2025, un hito frente a los 300.000 millones extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.