Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 30.000 barriles de petróleo colombiano

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, calificó como “completamente irracional” la decisión del gobierno de Ecuador de elevar en 900% el costo del transporte de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 2,5 a 30 dólares por barril.
Roa aseguró que esta medida obliga a las empresas afectadas a buscar alternativas para sobrellevar el impacto económico.
