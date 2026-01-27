Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 30.000 barriles de petróleo colombiano

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, calificó como “completamente irracional” la decisión del gobierno de Ecuador de elevar en 900% el costo del transporte de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 2,5 a 30 dólares por barril. Roa aseguró que esta medida obliga a las empresas afectadas a buscar alternativas para sobrellevar el impacto económico. En contexto: Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900% la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

Miles de barriles diarios de petróleo colombiano en riesgo

Según el presidente de la petrolera, por este oleoducto de Ecuador circulan diariamente cerca de 30.000 barriles de crudo, de los cuales al menos 10.000 corresponden a Ecopetrol. El incremento tarifario, advirtió, encarece de forma significativa la operación y afecta la competitividad del crudo colombiano que utiliza esta ruta de exportación.

Posible acción ante la Comunidad Andina

Frente a la decisión ecuatoriana, Roa señaló que se evalúa solicitar la activación del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. No obstante, indicó que la prioridad es que la medida sea reversada mediante gestiones diplomáticas del Gobierno colombiano. “Ante un hecho sorprendente para la afectación del oleoducto por parte de la operación de Ecopetrol, suscitar por parte de la Corte Constitucional una modulación del fallo, pero la segunda es activar, por normativa de la Comunidad Andina de Naciones, un tribunal de justicia que bajo las normas del Acuerdo de Cartagena dirima el conflicto, dada la altísima afectación y la restricción al libre comercio por la imposición de una tarifa a todas luces irracional”, dijo a ese medio. Relacionado: ¿Quién gana y quién pierde con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Una medida recíproca en medio de tensiones comerciales

El aumento en la tarifa del oleoducto fue adoptado por Ecuador como una acción recíproca tras la suspensión, por parte de Colombia, de la venta de energía eléctrica. Vea también: Crisis comercial entre Colombia y Ecuador: los productos que se verían afectados por aranceles y suspensión de energía Esta decisión se produjo luego de que Ecuador anunciara un arancel del 30% a productos colombianos. De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, el ajuste responde a la revisión de las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de transporte a operadores extranjeros.

Dos sistemas de transporte de crudo en Ecuador

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, explicó que Ecuador cuenta con dos sistemas de transporte de petróleo: el SOTE, operado en su totalidad por Petroecuador, y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), administrado por la empresa del mismo nombre.

Impacto en pequeños productores y llamado al diálogo

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la decisión al considerarla “unilateral, arbitraria y contraria a compromisos previamente adquiridos” entre ambos países. Según señaló, Colombia y Ecuador estaban a punto de iniciar conversaciones para fortalecer la cooperación bilateral cuando estas fueron canceladas y reemplazadas por el anuncio del incremento tarifario, lo que, a su juicio, deteriora el clima de diálogo entre las dos naciones. El jefe de la cartera recordó que esta alza viola acuerdos vigentes, como el suscrito el 13 de febrero de 2011, y tendrá un impacto directo sobre pequeños productores de crudo que dependen de esta infraestructura para mantener sus exportaciones.

Ante este escenario, Palma convocó a los gremios petroleros a explorar alternativas logísticas que permitan seguir transportando y exportando el crudo colombiano, evitando retaliaciones que perjudiquen a la población y apostando por el diálogo diplomático.

Bloque de preguntas y respuestas