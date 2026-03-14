¿Quién es “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro que aparece en el centro de los contactos con EE. UU.?

Una situación que no se veía desde la Revolución Cubana de 1959 está marcando un antes y un después en la vida política actual de Cuba y Estados Unidos: las conversaciones que sostiene la familia Castro con la administración de Donald Trump. Lo que se creía un simple rumor finalmente fue confirmado por el propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien en medio de una interlocución aseguró que se están llevando a cabo “conversaciones” con los estadounidenses para alcanzar un acuerdo en medio de las tensiones entre ambos países y de la crisis de combustible provocada por el bloqueo de petróleo a la isla. Y es que el presidente Trump no ha ocultado su deseo de un cambio de régimen en Cuba, una isla que ocupa un punto estratégico por estar ubicada a tan solo 150 kilómetros de Estados Unidos, lo que para Washington representa una “amenaza excepcional” debido a sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El republicano ha instado a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias, al mismo tiempo que la isla atraviesa una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, que durante años ha sido su principal proveedor. “Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel en una reunión con las más altas autoridades del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y del gobierno, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Llama la atención que, durante esa información suministrada por el presidente cubano, apareciera en primera fila Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018), quien pese a no ocupar ningún cargo oficial, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.

Pero, ¿quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro?