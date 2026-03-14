¿Quién es “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro que aparece en el centro de los contactos con EE. UU.?

Una situación que no se veía desde la Revolución Cubana de 1959 está marcando un antes y un después en la vida política actual de Cuba y Estados Unidos: las conversaciones que sostiene la familia Castro con la administración de Donald Trump.
Lo que se creía un simple rumor finalmente fue confirmado por el propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien en medio de una interlocución aseguró que se están llevando a cabo “conversaciones” con los estadounidenses para alcanzar un acuerdo en medio de las tensiones entre ambos países y de la crisis de combustible provocada por el bloqueo de petróleo a la isla.
Y es que el presidente Trump no ha ocultado su deseo de un cambio de régimen en Cuba, una isla que ocupa un punto estratégico por estar ubicada a tan solo 150 kilómetros de Estados Unidos, lo que para Washington representa una “amenaza excepcional” debido a sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.