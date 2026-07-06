Dólar vuelve a subir en Colombia, tras cuatro jornadas de caídas: repuntó $15,78

Tras la conmemoración del Día de la Independencia en Estados Unidos, el dólar inició la segunda semana de julio en la franja de los $3.300. En los mercados internacionales, la divisa registró un repunte impulsado por la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense y la caída de los precios internacionales del petróleo.

La moneda estadounidense cerró la jornada en un precio promedio de $3.350,71, lo que representa un alza de $15,78 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.334,93. Al cierre, se realizaron 1.723 transacciones por US$967 millones. La moneda registró un nivel mínimo de $3.330 y un máximo de $3.361.

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En la primera hora de operaciones, la divisa tuvo un repunte de $9,26, en consecuencia de los repuntes registrados por el dólar en los mercados internacionales.

En el contexto nacional, hace unos días los gremios agroexportadores advirtieron en un comunicado que, si la divisa sigue cayendo, se pone en riesgo el empleo y la competitividad del sector. Esto se debe a que sus ventas se realizan en dólares y, mientras la TRM cae, sus ingresos se reducen, al tiempo que los costos operativos se encarecen porque se pagan en pesos colombianos.

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Al respecto, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló que “nunca se debe olvidar que las empresas exportadoras deben garantizar sus ingresos con las ventas de su producto o servicio vendido, no con la suerte que el dólar le pueda dar”.

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En cuanto a las externalidades, los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, lo que provocó que el rendimiento a 10 años bajara dos puntos básicos hasta 4,46%. Además, el yen japonés opera en mínimos que no se veían hace 40 años, al cotizarse en 162,3 unidades por dólar.

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