Exconcejala se mantuvo como presidenta de la Consiliatura en la U. de Medellín: ¿cómo lo logró?

La Universidad de Medellín eligió este lunes a cuatro miembros de su Consiliatura, que es el máximo órgano directivo. La nominación se hizo siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, según informaron fuentes de ese centro de educación superior.

Hace apenas dos semanas el Mineducación ordenó una vigilancia especial sobre la UdeM. En su momento no fueron explicadas las causas, pero según fuentes cercanas a este establecimiento, las condiciones para no ir más allá hacia una intervención que signifique la sustitución de los directivos, serían que se reformen los estatutos, que en ellos se incluya la elección de representantes de los profesores y estudiantes en la Consiliatura y que se analicen los fallos judiciales que hay contra esta universidad, que han agravado su crisis reputacional.

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A principios de junio una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, había declarado la nulidad de las decisiones tomadas en una reunión extraordinaria de la Consiliatura, en enero de 2024, en la que se eligieron a tres de los integrantes y que dio lugar a la salida del rector de entonces, Federico Restrepo, así como a la entrada del actual, Néstor Raúl Posada. Esta fue calificada como una “toma hostil” por parte del equipo que antes había llevado los hilos de la UdeM, en cabeza de Néstor Hincapié y Aura Marleny Arcila.

Sin embargo, el fallo que tendría como consecuencia el reintegro de Restrepo está pendiente de que se resuelva una apelación.

De acuerdo con un boletín que emitió este lunes la Universidad, en una sesión ordinaria de la Consiliatura, este 6 de julio, fueron elegidos Luis Javier Betancur Ossa, David Andrés Ospina Saldarriaga, José León Jaramillo Jaramillo y Sebastián Builes Vargas, con lo cual la Consiliatura quedó integrada por diez miembros, de los once previstos en los Estatutos.

En una asamblea ordinaria, el 6 de noviembre pasado, habían sido designados Aura Marleny Arcila Giraldo, José María Berdugo Garavito, Juan Alejandro Hernández Hernández, Luis Fernando Martínez Sierra, Carlos Javier Palacios Calle y Stella Saba López.

Alrededor de esto habría existido una filigrana con matices políticos, basada en un acuerdo entre dos fuerzas que pujan por el poder allí: los aliados de Hincapié y Arcila, y quienes se les han opuesto. Este consiste en que cada uno nombra a cinco integrantes y queda el vacío del miembro número once, para generar paridad.

En este caso, un bloque estaría compuesto por Arcila, Palacios, Saba, Betancur y Ospina, en tanto que el otro sería el de Berdugo, Hernández, Martínez, Builes y Jaramillo.

En el segundo grupo había sido candidatizado el excongresista liberal Iván Agudelo; sin embargo, tuvo una oposición rotunda del primer segmento y la razón tiene aspectos risibles, pero que son muy serios.

Resulta que los Estatutos definen que cuando no hay acuerdo en la elección del presidente de la Consiliatura asume la primera persona en orden alfabético. Siguiendo esa lógica, Aura Marleny Arcila, que lleva más de un cuarto de siglo y como presidenta varios periodos, ha sido ungida en el cargo varias veces, pero con la competencia de Agudelo, este le ganaría.

Finalmente, ambas partes acordaron mantener la paridad de miembros pero también en que no iría la candidatura del ex representante a la Cámara.

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“Con la elección realizada se fortalece la estructura de gobierno de la Universidad y se garantiza la continuidad en el ejercicio de las funciones de dirección, orientación estratégica y toma de decisiones del máximo órgano de gobierno, reafirmando el compromiso institucional con la autonomía universitaria, la legalidad, la transparencia y el adecuado funcionamiento de sus órganos de dirección”, expresó el comunicado.

A la vez, reiteraron que todas sus actividades continúan realizándose con total normalidad.