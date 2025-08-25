Dólar en Colombia alcanzó a tocar un mínimo de $3.993 este fin de semana, pero se mantiene sobre los $4.000

El dólar estadounidense atraviesa una racha de debilidad frente a las principales monedas de mercados emergentes.
El peso colombiano no ha sido ajeno a esta tendencia, en la última jornada cambiaria del viernes 22 de agosto, la divisa se negoció a un mínimo de $3.993 y un máximo de $4.033, mientras que la tasa oficial que regirá para hoy lunes 25 de agosto se fijó en $4.008,7.
El dato es relevante porque marca uno de los niveles más bajos del año y consolida una caída de más de $400 frente a los valores de comienzos del 2025, cuando estaba en $4.409,15, según estadísticas del Banco de la República.
