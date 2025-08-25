Dólar en Colombia alcanzó a tocar un mínimo de $3.993 este fin de semana, pero se mantiene sobre los $4.000

El dólar estadounidense atraviesa una racha de debilidad frente a las principales monedas de mercados emergentes. El peso colombiano no ha sido ajeno a esta tendencia, en la última jornada cambiaria del viernes 22 de agosto, la divisa se negoció a un mínimo de $3.993 y un máximo de $4.033, mientras que la tasa oficial que regirá para hoy lunes 25 de agosto se fijó en $4.008,7. El dato es relevante porque marca uno de los niveles más bajos del año y consolida una caída de más de $400 frente a los valores de comienzos del 2025, cuando estaba en $4.409,15, según estadísticas del Banco de la República. Lea más: Dólar cae a mínimos: ¿por qué el peso es la moneda emergente más fuerte del mundo esta semana?

La Fed y las expectativas de tasas

La principal explicación del retroceso del dólar está en Estados Unidos. Según el equipo de Investigación de Mercados en Pepperston, “la debilidad del dólar se ve impulsada por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte tasas de interés el próximo mes de septiembre”. Añaden que el peso colombiano se ve respaldado por el diferencial de tasas de interés. Mientras la Fed mantiene tipos estables, el Banco de la República dejó su tasa en 9,25%, lo que hace más atractivo invertir en pesos. De hecho, en el primer semestre del 2025, el índice del dólar (DXY) cayó 10,7%, su peor desempeño en más de medio siglo, según JP Morgan. Conozca más: ¿Dónde está el dólar barato? En la calle vale $63 menos que la TRM Los expertos señalan que la causa no está solo en los recortes de tasas de otros bancos centrales, como el BCE y el Banco de Inglaterra, sino en factores más profundos: la desaceleración de la economía estadounidense, el aumento de los déficits fiscales, la incertidumbre política y los movimientos de capital global.

En el primer semestre del 2025, el índice del dólar (DXY) cayó 10,7%

Factores internos que pesan en el peso colombiano

Pero no todo el impulso al peso colombiano proviene de la coyuntura internacional. En casa, también hay factores que pueden frenar la recuperación de la divisa. El Dane reveló que la economía colombiana creció apenas 2,1% en el segundo trimestre de 2025, por debajo del 2,6% esperado por el mercado y del 2,7% del primer trimestre. Para Pepperston, “una mayor desaceleración del crecimiento podría lastrar la moneda. Aunque el índice de actividad económica mostró fortaleza, lo que dio cierto apoyo al peso”. Entérese: Dólar en Colombia cae por debajo de $4.000 y toca su nivel más bajo desde julio de 2024 Otro riesgo es el petróleo. Advierten que los bajos precios internacionales podrían convertirse en una fuente de vulnerabilidad adicional.