Promoción de los Brayan aumentó ventas de Burger King en Colombia: 1.000 hamburguesas más

En la última semana, Brayan se convirtió en uno de los nombres más populares del país, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. “En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo el mandatario en un consejo de ministros. Lea más: Hombre llamado Brayan se va contra Petro: puso tutela y ya fue admitida contra el presidente El hecho no tardó en hacerse viral y varias marcas hicieron su agosto. Una de ellas fue Burger King, reconocida cadena de comida rápida, que mostró su apoyo a la comunidad a través de una promoción de 2x1 en la Bacon Feast Whopper para todos los Brayan que presentaran su cédula.

Los resultados se vieron desde el primer día: el consumo de hamburguesas aumentó de 268 unidades a 1.267 unidades, un crecimiento de 373%. El promedio de ventas en general también subió 20%, las transacciones, 14,57%, y el cumplimiento del presupuesto saltó de 99% a 103%, posterior a salida de la campaña por los Brayan. Entérese: Ser Brayan paga: mientras Petro los estigmatiza, empresas ofrecen descuentos exclusivos; compártalo con su Brayan favorito

¿Por qué aumentaron las ventas de Burger King con la promoción de los Brayan?

Paola Beltrán, CEO regional de AFood, operador de Burger King en Colombia, destacó que “la intención siempre fue transformar una conversación polémica en un mensaje positivo, inclusivo y divertido, alineado con nuestro ADN de marca”. Agregó: “No es polemizar, no es meternos en un territorio que no es nuestro, sino más bien volvamos algo una tendencia conversacional en algo positivo y al final ese fue el resultado de esta campaña de real time marketing”. Y, ¿qué mejor que llevar una campaña como estas con uno de los productos favoritos por los colombianos?, se preguntó. Le puede interesar: En Colombia hay más de 100 mil hombres llamados Brayan, según la Registraduría

Las cifras del sector de hamburguesas en Colombia

Los restaurantes especializados en hamburguesa son de los más preferidos en el sector grastronómico. De acuerdo con Euromonitor, entre 2018 y 2023 hubo un aumento de 7,20% en puntos de venta pero en el valor de ventas el crecimiento fue mucho mayor, llegó a 81,80%. Según datos de la firma, El Corral lidera el top cinco de la participación de mercado con 16,4%, seguido de McDonald’s con 15,3%, Burger King con 3,30%, Presto con 3% y Home Burgers con 2,40%.

Por otro lado, GIG Latam, especializado en análisis de investigación de mercado, reveló que la participación por puntos de venta, con corte a 2024, es liderada también por El Corral, con 43,2%. La marca colombiana es precedida por Presto con 24,4%, McDonald´s con 15%, Burger King con 8,8% y Home Burgers con 6,8%.

¿Cuánto esperan facturar con la franquicia?

“La meta es ambiciosa: queremos duplicar la facturación en los próximos cuatro años, y pasar de US$60 millones a US$120 millones”.

¿Con cuánto esperan cerrar este año?

“Este año cerraremos con ventas entre US$24 y US$25 millones, lo que significa un crecimiento de 11% a 12% frente a 2024. En rentabilidad, logramos que el Ebitda creciera 64%, un dato clave porque asegura la sostenibilidad del negocio”. Conozca más: “No más Brayans vulnerados”: la parodia viral con la que un influencer respondió a Petro

¿Cuántas hamburguesas esperan vender a final de año?

“En Colombia esperamos cerrar con más de 5 millones de hamburguesas y más de 1,7 millones de whoppers”.

¿Qué impacto tuvo la campaña “Brayan”?

“Fue un éxito absoluto. En apenas un fin de semana logramos pasar de 90% del presupuesto a 103%, y las referencias vinculadas crecieron en 300% en unidades vendidas. Además, nació el combo Brayan, que estará en el menú hasta finales de septiembre. En transacciones también hubo un efecto contundente: crecimos 14,57% en el promedio diario. Pero lo más impresionante fue el consumo del producto vinculado, que pasó de 268 unidades a 1.267, un incremento del 373%. La intención siempre fue transformar una conversación polémica en un mensaje positivo, inclusivo y divertido, alineado con nuestro ADN de marca”.

¿Cómo surgió la idea de la campaña de los Brayan?