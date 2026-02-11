x

Video | David Racero volvió a evadir otra entrevista en la calle: “Salió corriendo”

El candidato le huyó, otra vez, a una entrevista del activista político Daniel Maldonado, que ya lo había abordado cuando se presentó el escándalo por asignar funciones en un fruver a un empleado de su Unidad de Trabajo Legislativo.

  • David Racero volvió a evadir al activista Daniel Maldonado. FOTOS: Captura de video y Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El representante a la Cámara y candidato al Senado del Pacto Histórico David Racero protagonizó un video que se ha hecho viral en las redes sociales. En este se ve al activista político Daniel Maldonado buscando hacerle una entrevista.

“¿Esta vez sí me va a contestar una entrevista o va a salir corriendo?” le dice Maldonado a Racero.

El congresista le responde que entonces él también lo grabará. Incluso, el activista le recuerda que “la vez pasada también salió corriendo” a lo que Racero responde que “salió en patineta”.

Una vez más, Maldonado le dice que fingió una llamada, a lo que el parlamentario responde que es “porque ya no anda en camioneta blindada”. Justo en ese momento, un individuo con un saco que tiene el logo del Pacto Histórico en la parte posterior se acerca para sacar a Racero del apuro.

Oye David, soy fan tuyo, ¿me regalas una foto?”, dice el hombre, que llega acompañado por otro usando, al parecer, chaquetas de campaña. Racero se aleja, y Maldonado le indica al camarógrafo que filme cómo se marcha.

“El que nada debe nada teme y enfrenta las situaciones, no huye para evitar ser cuestionado”, comentó un usuario en redes sociales.

Racero le respondió a Maldonado a través de un trino corto, donde dijo “los muchachos tuvieron un gesto de cuidado, pero al final terminaron salvándote de la peinada que te iba a pegar”. El activista respondió “Dime cuándo y dónde lo grabamos, sin miedo esta vez”.

El otro video de Daniel Maldonado

Aunque salió bien librado por parte de la Procuraduría, Racero enfrentó una polémica en 2025 por una demanda en la que se le acusaba de haber asignado a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) funciones relacionadas con un fruver de propiedad de su familia en el barrio Villa Luz de Bogotá.

Entre finales de 2020 y comienzos de 2021, el empleado habría asumido tareas operativas dentro del establecimiento, por lo que se le acusaba a Racero de usar recursos públicos con fines particulares.

Amplíe la noticia: Pese a las pruebas y al escándalo del fruver, Procuraduría pide que no haya muerte política para David Racero

El caso tomó fuerza tras la divulgación de unos audios en los que se escucha al congresista dando instrucciones a su conductor, identificado como García Lara, sobre compras y manejo de dinero en un fruver de Modelia.

En una de las grabaciones, Racero afirma: “Hoy no le entregue la plata a don Nelson. Yo ya le entregué un millón para la compra de mañana... porque mañana el mercado no es que sea así mucho, es básico”. El conductor habría atendido funciones propias del negocio familiar mientras seguía contratado como asistente de la UTL.

Lea también: “No nos consta”: Presidencia sobre papel de Sarabia en el escándalo de las ‘chuzadas’ a la niñera

En ese contexto, existe otro video de Maldonado en el que busca a Racero para hacerle unas preguntas a la salida del Congreso. Ahí, Maldonado se le acerca, pero el parlamentario lo ignora, ya que está montado en una patineta y, al parecer, atendiendo una llamada. En palabras del activista, la estaba simulando, aunque Racero tuvo otra versión.

David, es que usted evade mucho a los periodistas y a la gente que le hace preguntas, los colombianos quieren saber si usted va a renunciar a su curul después de lo que hizo”, pregunta Maldonado refiriéndose al caso del fruver.

Sin embargo, como en el video reciente, el material también muestra a Racero evadiendo al entrevistador y acelerando en su patineta para irse del lugar.

Racero aspira al Senado

Racero no solo no renunció, sino que aspira a subir al Senado, de nuevo por el Pacto Histórico. Con el aval de Progresistas, el partido de María José Pizarro –hoy jefa de debate de Iván Cepeda- obtuvo la votación número 16 con cerca de 38.800 votos en la consulta de octubre.

Por temas de equidad de género, en la lista ocupa el puesto número 22 de la lista cerrada de la colectividad oficialista, así que su posible curul en la cámara alta no está garantizada.

Utilidad para la vida