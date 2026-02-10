¿Cuál es la sala de cine más linda de Medellín? Conozca la historia del lugar que enamora en redes

“El cine más bello de Medellín”, “la sala de cine vintage”, “el cine de Medellín que permite revivir los viejos tiempos”, son algunas de las frases con las que en las últimas semanas, en redes sociales, se habla de la sede de Las Américas de Cineprox (antes Procinal), compañía de Medellín que lleva más de cuatro décadas dedicada al séptimo arte. Ubicada en la Rotonda Comercial Las Américas, esta es una de las salas más antiguas de la empresa y ha sorprendido a usuarios de TikTok, Instagram y X por su estilo, que algunos describen como clásico y otros como vintage –esa palabra que la Generación Z ha cargado de nostalgia y también de valor estético–.

Le puede interesar: Este es el colombiano que va por un premio Óscar tras documentar la guerra en Ucrania

A pesar de su apariencia, que con sus letreros luminosos recuerda a los cine art déco que predominaron en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, entre las décadas de 1920 y 1940, esta sala es una de las hijas menores de la historia del cine en Medellín, que tiene más de cien años. Solo para recordar a vuelo de pájaro, la primera proyección que se hizo en la ciudad fue en 1898, en el Teatro de Medellín, también conocido como Teatro La Gallera, donde en 1918 se construyó el recordado –y luego demolido– Teatro Bolívar. Aunque allí se vieron las primeras imágenes en movimiento, fue en el Circo España donde comenzó a ganar terreno la exhibición de películas, junto a otros espacios de menor tamaño como el Salón Apolo, el España y el Kine Universal, como relata el crítico de cine Oswaldo Osorio en su libro Salas de cine y cineclubes en Medellín 1956–2020.

A esa tradición, de la que hicieron parte grandes teatros y centros culturales de Medellín, como el Junín y el Lido, llegaría Procinal cuando la exhibición de cine en la ciudad ya estaba consolidada. La compañía fue fundada en 1985 por Óscar Mayungo Toro, en compañía de las familias Gaviria y Reimert, después de haber trabajado durante varias décadas en el mundo del cine local. Mayungo fue mensajero de Cine Colombia –que también nació en Medellín, en 1927, y cuya primera sala en un centro comercial, el formato más conocido hoy en día y que técnicamente se denomina multiplex, fue inaugurada en 1979 en Oviedo– y también llegó a manejar el Teatro Lido.

La primera sede de Procinal en la ciudad fue la de Monterrey y la segunda, la de Las Américas, que abrió sus puertas en 1993. Como aseguran desde la compañía de exhibición, “desde el comienzo fue un cinema enfocado en la proyección de cine arte y cine alternativo, con una programación diferente a la del cine comercial”.