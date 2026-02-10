x

¿Cuál es la sala de cine más linda de Medellín? Conozca la historia del lugar que enamora en redes

La sala de Las Américas de Cineprox es tendencia en redes sociales por su estética, que recuerda a los cines de EE. UU. de los años veinte.

  • Sala de cine en Medellín. Foto: El COlombiano
  • La sede de Las Américas abrió sus puertas en 1993. FOTO: Manuel Saldarriaga
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

“El cine más bello de Medellín”, “la sala de cine vintage”, “el cine de Medellín que permite revivir los viejos tiempos”, son algunas de las frases con las que en las últimas semanas, en redes sociales, se habla de la sede de Las Américas de Cineprox (antes Procinal), compañía de Medellín que lleva más de cuatro décadas dedicada al séptimo arte. Ubicada en la Rotonda Comercial Las Américas, esta es una de las salas más antiguas de la empresa y ha sorprendido a usuarios de TikTok, Instagram y X por su estilo, que algunos describen como clásico y otros como vintage –esa palabra que la Generación Z ha cargado de nostalgia y también de valor estético–.

Le puede interesar: Este es el colombiano que va por un premio Óscar tras documentar la guerra en Ucrania

A pesar de su apariencia, que con sus letreros luminosos recuerda a los cine art déco que predominaron en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, entre las décadas de 1920 y 1940, esta sala es una de las hijas menores de la historia del cine en Medellín, que tiene más de cien años. Solo para recordar a vuelo de pájaro, la primera proyección que se hizo en la ciudad fue en 1898, en el Teatro de Medellín, también conocido como Teatro La Gallera, donde en 1918 se construyó el recordado –y luego demolido– Teatro Bolívar. Aunque allí se vieron las primeras imágenes en movimiento, fue en el Circo España donde comenzó a ganar terreno la exhibición de películas, junto a otros espacios de menor tamaño como el Salón Apolo, el España y el Kine Universal, como relata el crítico de cine Oswaldo Osorio en su libro Salas de cine y cineclubes en Medellín 1956–2020.

A esa tradición, de la que hicieron parte grandes teatros y centros culturales de Medellín, como el Junín y el Lido, llegaría Procinal cuando la exhibición de cine en la ciudad ya estaba consolidada. La compañía fue fundada en 1985 por Óscar Mayungo Toro, en compañía de las familias Gaviria y Reimert, después de haber trabajado durante varias décadas en el mundo del cine local. Mayungo fue mensajero de Cine Colombia –que también nació en Medellín, en 1927, y cuya primera sala en un centro comercial, el formato más conocido hoy en día y que técnicamente se denomina multiplex, fue inaugurada en 1979 en Oviedo– y también llegó a manejar el Teatro Lido.

La primera sede de Procinal en la ciudad fue la de Monterrey y la segunda, la de Las Américas, que abrió sus puertas en 1993. Como aseguran desde la compañía de exhibición, “desde el comienzo fue un cinema enfocado en la proyección de cine arte y cine alternativo, con una programación diferente a la del cine comercial”.

@catalinaacabas Cine vintage en Medellín 🫱🏻‍🫲🏽 Perfecto para los que tienen pareja o no [osea yo] 🙂‍↕️ #cine #medellin #quehacerenmedellin #avatar ♬ original sound - Buena Vista Social Club

Aunque muchos crean que, por su aspecto “antiguo”, la sede de Las Américas no ha tenido cambios, lo cierto es que en estos 33 años se ha transformado de manera continua. Al principio solo había una sala de cine que compartía espacio con un bar restaurante, que tenía un balcón con vista a la avenida 80. Después, ese lugar cerró y se construyó una segunda sala, hasta llegar a una tercera, que son las mismas con las que cuenta hoy en día el complejo.

La más reciente remodelación de Las Américas fue en 2024, cuando se cambiaron las sillas, las pantallas, el sistema de aire acondicionado y la decoración interior que recientemente ha sido celebrada en redes sociales como la del cine más lindo de la ciudad. Al igual que antes, en la zona de confitería se exhiben fotografías de algunas de las grandes figuras del cine, entre ellas el actor Gregory Peck. También se rinde homenaje al cine nacional, con el rostro del cineasta Víctor Gaviria. Pero uno de los detalles que más sobresale es el mural del artista Leonardo Montoya, en el que se reúnen algunas de las películas más recordadas del séptimo arte: E.T., El mago de Oz y Batman, por mencionar algunas.

Siguiendo el propósito con el que nació, el Cineprox de Las Américas es la sede dedicada al cine alternativo de las siete que tiene la compañía en el Valle de Aburrá. Además, cuenta con una programación cultural distinta a la de las demás. Algunas de sus iniciativas son el Cineclub, en el que, luego de la proyección de la película, hay un conversatorio con un experto en cine, y Crispetología, un pódcast que invita a actores y cineastas y que se graba en vivo, con público, desde una de las salas de la sede.

En promedio, en la sede puede haber hasta siete películas en cartelera y alrededor de diez proyecciones todos los días. Durante más de tres décadas, Las Américas se ha convertido en la sala favorita de la ciudad de muchos y comienza a despertar el interés de aquellos que recién la descubren por ese título que le han colocado de “la más linda de Medellín”.

Utilidad para la vida