El crudo relato de los sobrevivientes y testigos tras la masacre de nueve personas en Canadá: “Estamos devastados”

Con las banderas a media asta y un país sumido en el dolor, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suspendió su agenda internacional tras el tiroteo en una secundaria y casa de Columbia Británica.

  • La policía investiga los vínculos de una tragedia que reabre el debate sobre la violencia en el país, apenas meses después del mortal atropello masivo en Vancouver. FOTO: Cortesía Tumbler Ridgelines
    La policía investiga los vínculos de una tragedia que reabre el debate sobre la violencia en el país, apenas meses después del mortal atropello masivo en Vancouver. FOTO: Cortesía Tumbler Ridgelines
  • El primer ministro de Canadá, Mark Carney. FOTO: AFP
    El primer ministro de Canadá, Mark Carney. FOTO: AFP
  • La escuela de Tumbler Ridge, pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica. FOTO: AFP
    La escuela de Tumbler Ridge, pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Canadá está de luto, dijo este miércoles 11 de febrero el primer ministro Mark Carney después de que nueve personas murieran y otras 27 resultaran heridas en un tiroteo en una escuela secundaria y una residencia, en una de las masacres más graves registradas en este país.

Le puede interesar: Horror en Canadá: tiroteo en escuela dejó nueve muertos y el atacante se quitó la vida

“La nación está de luto”, dijo emocionado Carney en unas breves declaraciones a la prensa al día siguiente de este ataque en Tumbler Ridge, un pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica.

“Canadá está con ustedes”, agregó el primer ministro, quien ordenó izar las banderas a media asta durante siete días por la tragedia.

Se sospecha que el ataque lo realizó “una mujer de cabello castaño y con vestido”, según una descripción de la policía, y fue encontrada muerta con un disparo aparentemente autoinfligido, pero aún no confirman su identidad. De los 27 heridos, dos se encuentran graves, según un comunicado de la Real Policía Montada.

Este martes 10 de febrero, Carney se declaró “destrozado” por los “horrorosos actos de violencia” y canceló un viaje a Alemania previsto este miércoles para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney. FOTO: AFP
El primer ministro de Canadá, Mark Carney. FOTO: AFP

La policía halló seis personas muertas en la escuela. Una séptima persona herida de bala murió de camino al hospital. Otros dos fallecidos fueron descubiertos en una vivienda de la localidad, que la policía considera “vinculada con el incidente”.

Un “día difícil y sensible” para toda la comunidad de Tumbler Ridge

“Estamos devastados por la pérdida de vidas y por el profundo impacto de esta tragedia en las familias, los estudiantes, los profesores y toda la comunidad”, declaró la municipalidad de Tumbler Ridge en un comunicado.

“Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco”, dijo a la AFP, visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local que ha sido profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge, localidad conocida por sus actividades al aire libre, debido a la cercanía de las montañas y de un parque geológico.

La escuela de Tumbler Ridge, pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica. FOTO: AFP
La escuela de Tumbler Ridge, pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica. FOTO: AFP

Darian Quist, un estudiante del instituto, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos “terribles” de la matanza.

“Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, refirió. La policía los escoltó luego fuera del edificio. “Uno piensa que estas cosas nunca pasan”, dijo su madre, Shelley Quist, muy afectada. “No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo”, añadió sobre el joven que resultó ileso.

Tras el tiroteo se ordenó el confinamiento de los habitantes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas. Fue levantado horas después, al descartarse la presencia de otros sospechosos fugados o cualquier amenaza para la población.

Por otro lado, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, describió la matanza como un hecho “inimaginable”.

Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a once personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

Nina Krieger, ministra provincial de Seguridad, aseguró que ha sido “una de las peores masacres en la historia” de Canadá. El jefe de la policía local, Ken Floyd, apuntó que fue “un día extraordinariamente difícil y sensible para nuestra comunidad”.

“Agradecemos la cooperación con nuestros agentes que continúan con su trabajo para avanzar en la investigación”, concluyó. La policía lleva a cabo investigaciones adicionales en otras propiedades del pueblo para determinar si hay más lugares vinculados con el crimen.

Temas recomendados

Investigación
Masacres
Estudiantes
Internacional
Redes sociales
Virales
Población
Policía
Armas
Tendencias
Jóvenes
Muerte
Relaciones interpersonales
Mundo
Ataque armado
Videos
Heridos
Comunidad
Tiroteos
Operativos
gobierno
Comunicado
luto
sobrevivientes
Testigos
Norteamérica
Canadá
Utilidad para la vida