¿Por qué son tan apetecidos los puestos de gestores educativos por los que estarían pidiendo coimas en Medellín?

Los gestores educativos que hoy están en el centro de la polémica en Medellín a raíz de las denuncias acerca del presunto cobro de coimas para su contratación, representan también un rol apetecido en las comunas de Medellín.

Esta figura de la que poco se habla es parte de la discusión pública desde el pasado domingo, cuando el trabajador social José David Medina, quien se había desempeñado como gestor y aspiraba a una nueva vinculación, denunció que el coordinador de este programa en la comuna 7 (Robledo) le estaba cobrando por engancharlo.

Medina aseguró que el 6 de enero recibió la llamada de Hugo Alejandro Barrera Gómez, citándolo en la farmacia del barrio El Cortijo y allí le habría dicho que era necesario que pagara $200.000 mensuales durante los diez meses que dura el contrato, es decir dos millones de pesos en total.

Luego, EL COLOMBIANO conoció de otras cuatro personas que se quejaron ante una edil de la JAL de la comuna 7: dos por presunto direccionamiento del proceso de selección de los gestores educativos y otros dos también por exigencias económicas similares a las hechas a Medina.

Barrera sacó este martes un comunicado en el que descalificó los “señalamientos anónimos” y negó haber realizado cobros. Además, invitó a que quien se crea víctima de conductas irregulares “acuda a los “mecanismos formales de denuncia”.

Ya este medio de comunicación había denunciado a principios de 2024 las maniobras clientelistas y amiguistas que estarían rondando la elección de los gestores educativos. En aquella ocasión fue con relación a la comuna 6 (Doce de Octubre).