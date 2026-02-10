El Museo de Antioquia cumple 145 años y empieza la celebración con novedades en los recorridos, las salas y más

El Museo de Antioquia es la cara y el corazón de Medellín. La cara, porque visitarlo es plan obligado para los turistas, así que la imagen que se llevan de la ciudad en gran medida se construye ahí. El corazón, porque buena parte de la historia de la ciudad está resguarda ahí.

–La colección del museo está hecha gracias a la confianza, el cariño y el reconocimiento de coleccionistas, artistas y familiares que durante más de 100 años han hecho donaciones importantes que van desde obras muy valiosas a pequeños gestos. El museo tiene una especie de gabinete de curiosidades, objetos que son de alguna manera, una encrucijada para la ciudad –, dice María del Rosario Escobar, directora del museo.

Están algunas de las obras más importantes de los grandes maestros antioqueños: Fernando Botero, Pedro Nel Gómez y Francisco Antonio Cano. También hay armas, mosquetes y cañones de la Guerra de los Mil días, banderas, uniformes, vajillas, incluso el hacha con la que se cometió el crimen del aguacatal –uno de los más atroces de la ciudad– en 1873.

Gran parte del trabajo que hace el museo, sobre todo en los últimos 10 años, que ha estado bajo la dirección de María del Rosario, es mantener conectados la cara y el corazón de la ciudad, es decir, que lo que pasa afuera, en la calle, se vea adentro, en las salas, en el diálogo con las obras.

–Nosotros tratamos de generar un espacio de pensamiento crítico que desde el arte nos permita establecer las mismas conversaciones que tratamos de hacer en la calle. Intentamos ser coherentes porque es un decisión honesta, pero también porque recibimos el legado de artistas que tienen la misma búsqueda nuestra –, dice María del Rosario.