¿Cuánto ganaron los bailarines disfrazados de arbustos en el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl dejó postales memorables: “la Casita”, invitados sorpresa y una puesta en escena cargada de referencias a Puerto Rico. Pero, más allá de las estrellas, hubo un grupo que llamó especialmente la atención: los bailarines disfrazados de árboles y arbustos que se movían por todo el escenario. Casi 48 horas después del evento, comenzaron a conocerse los detalles detrás de cámaras, incluyendo cuánto cobraron y qué requisitos debieron cumplir quienes dieron vida a la “flora” del show.

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Darren Rovell, los artistas recibieron un pago de 18,7 dólares por hora. La jornada incluyó ocho días de ensayos intensivos más el día completo del partido, lo que sumó cerca de 70 horas de trabajo. Conozca: Super Bowl 2026: los comerciales más vistos y las celebridades que robaron show En total, cada “arbusto” ganó alrededor de 1.309 dólares por participar en el espectáculo.

¿Qué se necesitaba para ser un “arbusto” en el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Conseguir el puesto no fue sencillo. Según testimonios de participantes, miles de personas habrían aplicado para el trabajo. Los organizadores establecieron condiciones muy específicas: - Estatura entre 1,70 y 1,83 metros (5’7” a 6’0”) - Buena condición física - Experiencia en marching band o coreografías sincronizadas - Capacidad de moverse con un disfraz de hasta 45 libras (unos 20 kilos) - No sufrir claustrofobia Lea también: Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl El traje incluía piezas para brazos, cabeza, espalda y hombros, lo que convertía cada movimiento en una verdadera hazaña.

Además, mantener el secreto era clave. Los contratados firmaron acuerdos de confidencialidad y, según algunos relatos, hubo personas retiradas del proyecto por filtrar información en redes sociales.

¿Por qué usaron personas?

La producción optó por usar bailarines en lugar de estructuras o carritos con plantas falsas debido a las restricciones logísticas del estadio, que limitan la cantidad de objetos que pueden ingresar al campo durante el show. Así, los “arbustos humanos” no solo decoraron el escenario, sino que ayudaron a mover y transformar el montaje en tiempo real.