“Daniel Quintero le hizo mucho daño a Medellín”: Nataly Vélez, candidata a la Cámara por Antioquia

Hace una década, Nátaly Vélez era una de las políticas con más proyección electoral en Medellín. Era concejal del Centro Democrático y en el 2019 fue la primera candidata a esa corporación que alcanzó los 20.000 votos.
Pero esa carrera promisoria tuvo un duro revés en 2021 en un debate que es casi siempre rutinario: la elección de la junta directiva del Concejo. La instrucción de las directivas del Centro Democrático, que era partido de oposición a Daniel Quintero, era apoyar como presidente de la corporación a Simón Molina (ahora también candidato a la Cámara), pero Vélez y los concejales uribistas Albert Corredor y Lina García decidieron votar por la concejala Paulina Aguinaga, también del CD, que era más cercana al alcalde.
Producto de esa división, quedó elegido el conservador Lucas Cañas, quien defendió y promovió sin titubeos las iniciativas de Quintero.