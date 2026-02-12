Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato”, pero reparar el gasoducto tardaría hasta dos años

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia importará gas venezolano a menor precio, en un contexto marcado por señales de apertura del sector energético en Venezuela y flexibilizaciones de sanciones internacionales. Sin embargo, el gasoducto binacional Antonio Ricaurte —principal infraestructura para el transporte de gas entre los dos países— aún no está operativo y requerirá tanto tiempo como inversión para volver a funcionar.
“Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, fueron las palabras del mandatario durante un acto de gobierno en Chaparral, Tolima.
De hecho, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que empezarán diálogos con Venezuela “para traer gas barato y rápido a nuestro país”.
Señaló que esos acercamientos podrían ir más allá del gas, “sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”. Por eso, insistió en que es “clave” que este tipo de licencias “se amplíe para los temas eléctricos y así poder reanudar rápido las interconexiones entre ambos países”.
