Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato”, pero reparar el gasoducto tardaría hasta dos años

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia importará gas venezolano a menor precio, en un contexto marcado por señales de apertura del sector energético en Venezuela y flexibilizaciones de sanciones internacionales. Sin embargo, el gasoducto binacional Antonio Ricaurte —principal infraestructura para el transporte de gas entre los dos países— aún no está operativo y requerirá tanto tiempo como inversión para volver a funcionar. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, fueron las palabras del mandatario durante un acto de gobierno en Chaparral, Tolima. De hecho, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que empezarán diálogos con Venezuela “para traer gas barato y rápido a nuestro país”. Señaló que esos acercamientos podrían ir más allá del gas, “sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”. Por eso, insistió en que es “clave” que este tipo de licencias “se amplíe para los temas eléctricos y así poder reanudar rápido las interconexiones entre ambos países”. Puede leer: Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026

Reforma petrolera en Venezuela y apertura a inversión extranjera

El anuncio se da luego de la declaración hecha este miércoles 11 de febrero por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien afirmó que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En ese mismo contexto de flexibilización, el gobierno estadounidense avanza en un esquema de licencias comerciales que permitiría a empresas nacionales y extranjeras operar en Venezuela, según confirmó el propio Wright, lo que consolidaría un nuevo escenario para el sector energético del país. En contexto: Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano La iniciativa busca habilitar inversiones y facilitar la compra de insumos para elevar, en el corto plazo, la producción de petróleo, gas natural y electricidad. De acuerdo con el funcionario, el plan también apunta a aliviar restricciones previas sobre la economía venezolana, con el fin de impulsar exportaciones y generar empleo formal. A este movimiento también se suman los cambios recientes en la política energética Venezuela. Hace dos semanas, el Parlamento venezolano aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, tras años de estricto control estatal. Le puede interesar: Cemargos, Grupo Nutresa y Corona se apuntarían en la reactivación de Venezuela: estos son sus planes La presidenta encargada estimó que los ingresos por la venta de crudo crecerán un 37% en 2026. Asimismo, anunció la creación de dos fondos soberanos para administrar esos recursos, los cuales —según anticipó— contarán con mecanismos de transparencia.

Petro impulsa participación de Ecopetrol en Venezuela

En este escenario, Ecopetrol pasaría a tener una participación relevante. El mismo presidente Petro planteó a Donald Trump la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica venezolana. Según el mandatario colombiano, “Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol” participe en proyectos energéticos en ese país. Le puede interesar: El giro petrolero de India: así es la jugada de EE.UU. que amenaza la economía de guerra de Rusia El plan, explicó Petro, contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia y la reactivación de infraestructura ya existente, como gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas construidas entre ambos países. El objetivo sería impulsar sectores estratégicos como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes, en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.

Gasoducto Antonio Ricaurte: ¿cuándo podría importarse gas venezolano a Colombia?

Pero el centro del debate vuelve a estar en el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, principal infraestructura para la exportación e importación de gas entre Colombia y Venezuela.

Expertos consultados advierten que el proceso no sería inmediato. Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, explicó que “no se trata de un proyecto de corto plazo”. De acuerdo con sus cálculos, reactivar el gasoducto tomaría entre 9 y 12 meses y requeriría inversiones que podrían superar los 30 millones de dólares. En el mejor de los escenarios, Colombia no tendría gas venezolano antes del segundo trimestre de 2027. “El gasoducto definitivamente no está listo ni en Colombia ni en Venezuela. Así se diga que ‘está el tubo’, la realidad es que no tiene todas las condiciones para ser operativo, consistente, que permita una operación 24/7 durante 10, 12 o 15 años”, indicó Vera. Desde la óptica de Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) la reparación del gasoducto tardaría más tiempo. Según sus estimaciones, para que la infraestructura requerida esté en condiciones de operar se necesitaría entre 1,5 y 2 años. Vea también: México vuelve al fracking: Sheinbaum gira la política energética y reabre el debate ambiental “Esa es una opción que, en el corto plazo, no se ve posible”, expresó el dirigente de la ACP.

¿Hay más alternativas para transportar el gas de Venezuela a Colombia?

Frente a opciones distintas al gasoducto Antonio Ricaurte para traer el gas venezolano al país, Vera mencionó alternativas temporales como el transporte de gas comprimido por vía marítima hacia puertos como Cartagena o Santa Marta, para luego distribuirlo en carrotanques. Sin embargo, dijo, tampoco sería una alternativa de corto plazo. “En el mejor de los escenarios, implicaría de un año y medio a dos años, por cuanto se necesitaría como mínimo construir la infraestructura de licuefacción en Venezuela y la de regasificación en Colombia, contando con que se consigue un barco fácilmente en el mercado, cuya escala dependerá de los volúmenes que se pacten”, explicó. También planteó la posibilidad de movilizarlo por carretera a través de corredores como La Guajira, Norte de Santander o el estado Táchira, en Venezuela. No obstante, advirtió que estos mecanismos no permitirían cubrir los volúmenes necesarios y, además, implicarían costos significativamente más altos. “Estamos hablando de entre 50 y 60 millones de pies cúbicos diarios. Trasladar esa cantidad en carrotanques requeriría un parque automotor enorme, difícil de conseguir, con una logística altamente compleja y costos tan elevados que encarecerían considerablemente el gas”, explicó. Más noticias: Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU. En ese sentido, subrayó que no avanzar en los proyectos de LNG (gas natural licuado) en La Guajira, Coveñas, Santa Marta o Buenaventura a la espera de esa posibilidad “sería un error”. A su juicio, el país debe continuar desarrollando esas alternativas y, si en el futuro el gas venezolano llega en condiciones competitivas, entonces podrá evaluarse su incorporación al mercado.

Estado actual del gasoducto Antonio Ricaurte: aún no hay cronograma definido para su recuperación