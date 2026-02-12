¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?

Los intensos aguaceros de comienzos de año han reactivado debate sobre el precio del kilovatio en la bolsa de energía y lo que pagan los usuarios en la factura. Lo anterior, porque la generación de energía hidroeléctrica en Colombia representa aproximadamente entre el 66% y el 80% de la matriz eléctrica nacional, siendo la principal fuente de energía renovable del país. De acuerdo con XM, administrador del mercado eléctrico, el precio precio máximo de Bolsa se ubicó $109,92 por kilovatio/hora. Incluso, en las cuentas más actualizadas de Acolgen el precio desciende a $105. Y al comparar estos precios con los de enero, se evidencia una reducción. Por ejemplo, hace un mes, es decir, el pasado 9 enero, el precio en Bolsa estaba en $279,78. Esto equivale a una caída de $169,86. Los datos se presentan en un contexto de mayor nivel de llenado en los 24 embalses de la planta hidráulica despachada centralmente. Actualmente, uno de cada tres embalses se encuentra a 90% o más de su capacidad de llenado; en total, ocho registraban ese nivel al 10 de febrero, que en conjunto representan 17,9% de la generación eléctrica nacional.

¿Qué es el precio de la energía en bolsa en Colombia?

En el mercado eléctrico colombiano, el precio de la energía en bolsa es el valor que se paga por cada kilovatio hora (kWh) transado en el mercado spot. Este precio se determina hora a hora y refleja, de manera directa, la dinámica entre la oferta y la demanda de electricidad en el país. Según XM, operador del Mercado de Energía Mayorista, el precio corresponde al mayor valor de oferta entre las plantas programadas para generar en cada periodo horario bajo condiciones normales de operación, convirtiéndose así en un precio único para todo el sistema interconectado. Este esquema, común a mercados eléctricos mayoristas, permite que el sistema responda a variaciones inmediatas en la disponibilidad de recursos, el clima y el comportamiento del consumo. La relevancia del precio en bolsa se intensifica en coyunturas climáticas como el Fenómeno de El Niño, cuando disminuyen los aportes hídricos y se incrementa el uso de plantas térmicas, más costosas. En esos periodos, la energía en bolsa suele aumentar sustancialmente, lo que obliga a intensificar medidas regulatorias y operativas para garantizar la confiabilidad del sistema. En contexto: ¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

Capacidad de los embalses en Colombia en la ola invernal

Urrá, Ituango y Calima I son los tres embalses que ya coparon su capacidad y adelantan labores de descarga hacia los ríos Sinú, Cauca y Bravo, respectivamente, pese a que la temporada de lluvias se extenderá hasta marzo. Motivado por la expectativa de una reducción en los precios de la energía y ante la presunción del Gobierno de una aparente estrategia de las generadoras de almacenar agua para incentivar una escasez de gas, el Ministerio de Minas y Energía envió una carta a los agentes del mercado mayorista para que actúen “consecuentemente” con los costos de la energía y el nivel de los embalses, en un contexto de mayores precipitaciones. También solicitaron a las generadoras ofertar energía para asegurar precios “razonables” a las distribuidoras con alta exposición en bolsa. La protección de precios se daría como resultado de la activación de los precios de escasez por tecnologías, un mecanismo contemplado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. “Con esta circular esperamos que las generadoras públicas con mayor participación estatal, como Gecelca, Gensa y Urrá, den ejemplo de justicia tarifaria. Las nuevas reglas buscan que el precio de la energía refleje los costos reales de generación, especialmente en tecnologías con bajos costos operativos, y que ese beneficio llegue directamente a los usuarios”, señaló el ministro Palma.

Siga leyendo: Renuncia presidente encargado de Urrá tras pedido de Petro por investigación penal por tragedia invernal en Córdoba

Qué dicen los gremios de la energía en Colombia

Para Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, Andeg, la medida no traerá una reducción considerable de los precios, en la medida en que busca fomentar una mayor generación en bolsa, donde los precios ya se encuentran bajos debido a las precipitaciones. “El mensaje del ministro es: ‘el que quiera y sienta que lo puede hacer, acójase a la medida para bajar, en teoría, las tarifas’”. “Y digo en teoría porque, aun con la resolución, hoy los precios en bolsa son muy bajos precisamente porque estamos llenos de agua. Lo que se está diciendo es que hay que generar con agua, y eso es justamente lo que se está haciendo”, explicó Castañeda. El presidente de Andeg agregó que las resoluciones expedidas por la Creg se remontan a año y medio atrás y que, por ahora, su aplicación es voluntaria, “porque existen compromisos adquiridos, así como obligaciones, responsabilidades y beneficios asumidos por las generadoras desde hace más de tres años”.

Cabe recordar que Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía, abrió un hilo explicativo con “precisiones técnicas y verificables”. La dirigente gremial mencionó que el punto de partida es que los embalses destinados a generación no operan de forma arbitraria ni “botan agua gratuitamente”. Cumplen tres funciones esenciales, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación. Cada embalse funciona de manera autónoma, según sus condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad. Gutiérrez aclaró que todos están sujetos a reglas oficiales, con planeación anticipada basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía. “No hay improvisación: la operación se programa con anticipación y se supervisa permanentemente”. Otro de los señalamientos apunta a que se estaría “botando agua” para usar gas caro. Los datos contradicen esa narrativa, dijo Gutiérrez. “En contextos de mayores aportes hídricos, el precio de la energía en bolsa ha mostrado una tendencia a la baja”, reflejando que el recurso disponible se está utilizando efectivamente para generar electricidad y reducir costos del sistema. Agregó que el sistema eléctrico colombiano opera con criterios técnicos de confiabilidad, donde la generación hidráulica y térmica son complementarias, no excluyentes. Por ejemplo, en 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 pesos por kilovatio hora, por debajo del precio promedio de los contratos (298,9 pesos por kilovatio hora) durante el 78,63 % del tiempo. En lo corrido de 2026, la diferencia es aún mayor, la bolsa promedia 213,2 pesos por kilovatio hora frente a contratos de 308,25 pesos, ubicándose por debajo en el 86,2 % del tiempo. En palabras simples, con más agua disponible, los generadores han producido más energía hidráulica y han contribuido a bajar los precios, no al revés.

El peso de los embalses en Colombia