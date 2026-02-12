x

Megaoperativo en el Centro de Medellín: 13 capturados y 370 armas incautadas

En la intervención, llevada a cabo en los alrededores del Metro, participaron más de 700 uniformados. Aquí todos los detalles.

  Este es uno de los momentos en los que uniformados requisaron a los ciudadanos. Fueron registradas 2.200 personas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Este es uno de los momentos en los que uniformados requisaron a los ciudadanos. Fueron registradas 2.200 personas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  Estas son algunas de las armas incautadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Estas son algunas de las armas incautadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

Un operativo masivo de seguridad en el Centro de Medellín dejó 13 personas capturadas y un fuerte golpe a las economías ilegales que operaban en los alrededores del viaducto del Metro, específicamente entre las estaciones Berrío y Prado Centro, en la comuna 10-La Candelaria, donde este año ya se contabilizan 7 homicidios.

La intervención fue liderada por la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), como parte de un plan para reforzar la seguridad en esta zona estratégica de la ciudad. En el despliegue participaron más de 700 uniformados y equipos institucionales.

Le puede interesar: ¿Quién es alias El Cantante? El criminal buscado en Estados Unidos que cayó en Medellín

Capturas y delitos: El balance de la Policía en La Candelaria

Según informaron las autoridades, los 13 capturados deberán responder por delitos como lesiones personales, hurto, receptación, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y también, por el cumplimiento de una orden judicial vigente.

El operativo se concentró en puntos previamente identificados por su incidencia en delitos que afectan a comerciantes, residentes y usuarios del sistema Metro. Durante la jornada se realizaron cerca de 2.000 registros a vehículos y más de 2.200 a personas.

Entérese: En video | Intento de hurto en el centro de Medellín terminó en balacera, moto quemada y ladrón linchado

Como resultado de estos controles, fueron incautadas 370 armas blancas y 320 dosis de estupefacientes. Además, se logró la recuperación de motocicletas y celulares reportados como hurtados, así como la incautación de un arma traumática y otros elementos robados.

Estas son algunas de las armas incautadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Estas son algunas de las armas incautadas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Control comercial: Cierre de hoteles y establecimientos

La intervención también dejó 178 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y la suspensión temporal de ocho establecimientos comerciales y tres hoteles. En total, 37 locales fueron verificados por las autoridades.

Lea más: A Barrio Antioquia le están cayendo con toda y ya van 96 capturados este año

Asimismo, 30 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección y se realizaron varias incautaciones relacionadas con la ocupación indebida del espacio público, acciones que, según la Alcaldía, impactan directamente estructuras que se lucran de economías ilegales en el sector.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación; mientras tanto, las autoridades anunciaron que este tipo de intervenciones continuarán en puntos críticos del centro para mitigar delitos como hurtos y homicidios.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se realizó el operativo de seguridad en Medellín?
La intervención se concentró en la Comuna 10 (La Candelaria), específicamente en el sector comprendido entre las estaciones del Metro Parque Berrío y Prado, puntos críticos por hurtos y homicidios.
¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos?
Fueron capturadas 13 personas implicadas en delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, lesiones personales y receptación de artículos robados.
¿Qué pasó con los establecimientos comerciales del sector?
Las autoridades verificaron 37 locales, de los cuales ocho fueron suspendidos temporalmente, además de tres hoteles que no cumplían con las normativas de convivencia y seguridad.

