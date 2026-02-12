De la Espriella denuncia que el ELN lo declaró objetivo militar justo en medio de polémicas judiciales

La campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella denunció este jueves que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró objetivo militar al aspirante presidencial. Según la campaña, a través de su esquema de seguridad “fue recibida y puesta en conocimiento de las autoridades una amenaza directa y específica en contra del candidato y las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades”. La denuncia señala que el pasado martes recibieron una llamada anónima en la que se advertía sobre una supuesta escalada terrorista atribuida al ELN, “señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”. En dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad. En esa línea, la campaña solicitó el “refuerzo integral” del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para “establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”. No obstante, se precisó que el candidato mantendrá su agenda pública. “La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático, ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”. Además, exigieron al Gobierno Nacional garantizar la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral. “La democracia colombiana no puede quedar expuesta a presiones terroristas”, concluyeron. La supuesta amenaza se conoce en medio de una denuncia disciplinaria contra el candidato. La queja fue presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por David Murcia Guzmán, fundador de la captadora ilegal de dinero DMG, quien lo acusa de graves faltas a la ética profesional durante el tiempo en que lo representó como abogado. En el recurso, revelado por el periodista Daniel Coronell, Murcia sostiene que le entregó a De la Espriella 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de honorarios. Afirma que, pese a que el abogado abandonó su defensa, ese dinero no le fue devuelto. En su denuncia, califica esa actuación como una vulneración a los deberes de lealtad, diligencia y transparencia que rigen la profesión. La queja también señala que el hoy candidato habría incumplido el deber de confidencialidad propio de la relación entre abogado y cliente, al hacer declaraciones públicas que, según Murcia, afectaban su situación jurídica y su buen nombre. En el documento radicado ante la autoridad disciplinaria, Muricia, quien cumple una condena de más de 30 años por lavado de activos y captación ilegal de dinero, asegura además que su entonces defensor actuó con negligencia durante el proceso de captura. Adicionalmente, esta semana se conoció una denuncia que formuló la columnista Cecilia Orozco, quien aseguró que el 62 % de las más de cinco millones firmas que presentó Abelardo de la Espriella para respaldar su candidatura presidencial –es decir, tres de cada cinco–, no fueron avaladas por la Registraduría.