Recaudan más de 300 mil dólares para la familia del colombiano Johan Durán tras su muerte a manos del ICE

La familia de Johan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el estado de Maine, ha logrado recaudar más de 300 mil dólares a través de una campaña de financiación colectiva para afrontar las consecuencias de su muerte. Al momento de la redacción de esta noticia, la iniciativa publicada en la plataforma GoFundMe ha reunido 317.000 dólares, de una meta de US$400.000, gracias a 6.210 donaciones. Los recursos serán destinados a cubrir los gastos legales, los servicios fúnebres y la repatriación del cuerpo a Colombia, donde sus familiares esperan darle sepultura. Entérese: “Intenté detenerme”: Las últimas palabras de Johan Sebastián, el repartidor colombiano asesinado por el ICE en EE. UU. En el mensaje que acompaña la campaña, los organizadores describen el impacto que dejó la muerte del joven en su familia: “Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura”, señala la publicación.

Campaña de GoFundMe creada para recaudar fondos destinados a los gastos legales, funerarios y la repatriación del cuerpo de Johan Sebastián Durán Guerrero. Foto: captura de pantalla

La campaña también recuerda que Durán era un joven migrante que sostenía económicamente a los suyos: “Johan Sebastián era un joven de tan solo 25 años que trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Hoy, deja atrás a su esposa y a su pequeña hija de 3 años, quienes enfrentan un futuro lleno de dolor e incertidumbre”, indica el mensaje. Le puede interesar: Así era el colombiano Johan Sebastián, asesinado por ICE en EE. UU., según el doloroso testimonio de su padre Los organizadores explicaron que la recaudación fue creada por familiares y personas cercanas a Durán. Todos los recursos serán entregados a su hermana, identificada únicamente por sus iniciales, quien tendrá la responsabilidad de administrar el dinero para atender las necesidades inmediatas y futuras de la familia.

Además, pidieron respeto por el duelo que atraviesan sus seres queridos. “Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia mientras atraviesan este profundo duelo. En este momento, no responderemos a consultas de los medios de comunicación relacionadas con esta recaudación de fondos ni facilitaremos el contacto entre la prensa y la familia”, señalaron.

Cómo fue el operativo de ICE en el que murió el colombiano Johan Sebastián Durán en Maine

Durán, de 26 años, murió el pasado lunes durante un operativo de ICE en Biddeford, al sur del estado de Maine. De acuerdo con su familia, trabajaba en dos empleos y se encontraba acompañado por su pareja y su hija de tres años cuando ocurrió el tiroteo.

Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad de la que depende ICE, los agentes abrieron fuego por motivos de seguridad pública. La institución sostuvo que el vehículo de Durán circulaba en la misma dirección que el inmigrante con orden de deportación al que buscaban y que, al considerar que intentaba escapar, los agentes dispararon. El caso ha generado conmoción y rechazo entre habitantes de la zona donde ocurrió el hecho. Cerca del lugar de la muerte de Durán, vecinos instalaron flores y mensajes de solidaridad, junto con carteles críticos contra la actuación de ICE. Entre las consignas se leen frases como ”ICE, fuera de nuestros vecindarios”, ”el asesinato es en contra de la ley” y ”un hombre fue linchado aquí el lunes”, según reportó CNN. Mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido, la campaña de recaudación continúa sumando aportes con el propósito de aliviar la carga económica de una familia que ahora enfrenta los costos legales y funerarios, además de la repatriación del cuerpo del colombiano a su país de origen. Siga leyendo: ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida

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