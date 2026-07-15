Recaudan más de 300 mil dólares para la familia del colombiano Johan Durán tras su muerte a manos del ICE

La familia de Johan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el estado de Maine, ha logrado recaudar más de 300 mil dólares a través de una campaña de financiación colectiva para afrontar las consecuencias de su muerte.
Al momento de la redacción de esta noticia, la iniciativa publicada en la plataforma GoFundMe ha reunido 317.000 dólares, de una meta de US$400.000, gracias a 6.210 donaciones. Los recursos serán destinados a cubrir los gastos legales, los servicios fúnebres y la repatriación del cuerpo a Colombia, donde sus familiares esperan darle sepultura.
Entérese: “Intenté detenerme”: Las últimas palabras de Johan Sebastián, el repartidor colombiano asesinado por el ICE en EE. UU.
En el mensaje que acompaña la campaña, los organizadores describen el impacto que dejó la muerte del joven en su familia: “Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura”, señala la publicación.